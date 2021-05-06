泰雷兹IoT SAFE将为加拿大新物联网服务提供云连接安全保护

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--加拿大全新的物联网项目将为支持SIM/eSIM的物联网实现即时、安全和可扩展的云连接，其核心是泰雷兹技术。泰雷兹与加拿大领先的无线网络运营商TELUS，以及该项目的认证合作伙伴加拿大互联网注册管理局(CIRA)合作，提供均符合GSMA IoT SAFE规范的SIM卡和物联网服务器。

泰雷兹IoT SAFE服务提供了可实现物联网应用快速部署的可互操作框架。即插即用的SaaS模式只需很少的集成工作。它能为配备了SIM卡的设备云数据安全，创建可扩展的自动化环境，并带有远程管理功能。

TELUS在加拿大各地部署设备以继续其物联网扩张，为企业所提供的创新系统无需昂贵且费时的现场支持。例如，一个城市可以使用该平台来管理所有的联网停车收费表。此概念还将被用作其他商业物联网产品的基础，例如在医疗保健或能源等领域，由联网设备群负责处理需要保护的数据。

“安全SIM技术与IoT SAFE相结合，可以让利益相关者轻松地进行部署。还消除了移动运营商面临的集成挑战，以及设备制造商和服务提供商的合规性问题，并能通过泰雷兹物联网服务器为云提供商实现直接连接。这一点尤其重要，因为IoT SAFE已经符合即将到来的支持大规模物联网部署的5G框架要求。”泰雷兹移动连接解决方案副总裁Guillaume Lafaix

“我们管理的安全芯片，例如SIM和eSIM，现已成为快速增长的物联网生态系统中芯片到云之间安全性的‘信任根'。在泰雷兹和CIRA的支持下，我们成为全球首批为下一波颠覆性物联网解决方案提供基础设施的移动运营商之一。”TELUS首席技术官Ibrahim Gedeon

“我们相信，我们的Secure IoT Registry框架有助于在加拿大开启各种物联网应用。特别是对于医疗保健或关键基础设施等敏感服务，这种方法将非常有价值。在这些服务中，安全的设备身份管理至关重要。”CIRA首席安全和技术官Jacques Latour

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作为全球先进技术领域的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信的未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球 81000 名员工遍布 68 个国家，2020 年集团销售收入达170 亿欧元。

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