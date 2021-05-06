知臨集團與Exeltis達成協議開發知臨針對女性婦科疾病的創新臨床前候選產品

紐約、倫敦和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--臨床階段生物製藥公司知臨集團（納斯達克股票代碼：APM，巴黎泛歐證券交易所代碼：APM）（「知臨集團」或「知臨」）已與Exeltis（「Exeltis」）（全球製藥集團Insud Pharma的分部）達成協議在歐盟和拉丁美洲（可以選擇將合作範圍擴大到美國）開發、生產和商業化知臨的創新臨床前候選產品。這一創新的候選產品旨在針對女性的健康和婦科疾病，例如子宮內膜異位症或相關疾病。根據該協議，知臨集團將保留世界其他司法管轄區的開發權，以及將這種新型候選產品開發為藥品的權利。產品的商業化需獲得各個轄區相關監管部門的批准。

知臨集團首席醫學總監兼執行董事鄭子俊醫生評論說：「子宮內膜異位症是一種全身性婦科疾病，通常是痛苦和慢性的，估計會影響約10％的育齡期女性1。子宮內膜異位症的症狀包括但不限於慢性疼痛以及極端情況下的不育症，從而對患者的身體、情感和經濟產生重大的影響。當前，治療的主體包括手術和/或使用口服避孕藥的激素治療，這兩者都不是理想的，特別對於患有這種疾病的高齡生育期女性而言2。我們認為該候選產品的非荷爾蒙途徑有可能解決此類未被滿足的需求，我們很高興與Exeltis合作開發該產品，為患者提供可行的替代方案。」

關於Exeltis

Exeltis是綜合健康科學集團Insud Pharma一個快速發展的分部。它在女性健康領域具有領導地位，不斷革新以尋求新的療法和設備來改善世界各地女性的健康。Exeltis的業務遍及全球40多個國家，團隊擁有4000多名專業人員，具備全球製造網絡。Exeltis的首要目標是在生活的各個階段為女性提供支持和關懷。它提供了廣泛的產品組合，可滿足女性在生育、生殖健康、避孕、懷孕、分娩和更年期各方面的需求。近年來，Exeltis亦已多元化至中樞神經系統（CNS）、眼科和內分泌科。

關於知臨集團

知臨集團（納斯達克股票代碼：APM，巴黎泛歐證券交易所代碼：APM）是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於發現、開發和商品化醫療技術，以治療未竟需求的疾病尤其是癌症（包括孤兒腫瘤適應症）和傳染病。知臨還通過（i）建立可系統地篩選現有已獲批准的藥物分子而發現新治療藥物的藥物發現平台，以及基於微生物組的治療代謝性疾病的研究平台，（ii）與新加坡科學技術研究局的商業化部門Accelerate Technologies Pte Ltd共同開發基於分子的新型快速病原體鑑定和檢測診斷技術，來豐富其研發管線。

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1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002937819303850

2 https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/treatment/