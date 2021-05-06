知临集团与Exeltis达成协议开发知临针对女性妇科疾病的创新临床前候选产品

纽约、伦敦和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 临床阶段生物制药公司知临集团（纳斯达克股票代码：APM，巴黎泛欧证券交易所代码：APM）（「知临集团」或「知临」）已与Exeltis（「Exeltis」）（全球制药集团Insud Pharma的分部）达成协议在欧盟和拉丁美洲（可以选择将合作范围扩大到美国）开发、生产和商业化知临的创新临床前候选产品。这一创新的候选产品旨在针对女性的健康和妇科疾病，例如子宫内膜异位症或相关疾病。根据该协议，知临集团将保留世界其他司法管辖区的开发权，以及将这种新型候选产品开发为药品的权利。产品的商业化需获得各个辖区相关监管部门的批准。

知临集团首席医学总监兼执行董事郑子俊医生评论说：「子宫内膜异位症是一种全身性妇科疾病，通常是痛苦和慢性的，估计会影响约10％的育龄期女性1。子宫内膜异位症的症状包括但不限于慢性疼痛以及极端情况下的不育症，从而对患者的身体、情感和经济产生重大的影响。当前，治疗的主要方法包括手术和/或使用口服避孕药的激素治疗，这两者都不是理想的，特别对于患有这种疾病的高龄生育期女性而言2。我们相信该候选产品的非荷尔蒙途径有可能解决此类未被满足的需求，我们很高兴与Exeltis合作开发该产品，为患者提供可行的替代方案。」

关于Exeltis

Exeltis是综合健康科学集团Insud Pharma一个快速发展的分部。它在女性健康领域具有领导地位，不断革新以寻求新的疗法和设备来改善世界各地女性的健康。Exeltis的业务遍及全球40多个国家，团队拥有4000多名专业人员，具备全球制造网络。Exeltis的首要目标是在生活的各个阶段为女性提供支持和关怀。它提供了广泛的产品组合，可满足女性在生育、生殖健康、避孕、怀孕、分娩和更年期各方面的需求。近年来，Exeltis亦已多元化至中枢神经系统（CNS）、眼科和内分泌科。

关于知临集团

知临集团（纳斯达克股票代码：APM，巴黎泛欧证券交易所代码：APM）是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发和商品化医疗技术，以治疗未竟需求的疾病尤其是癌症（包括孤儿肿瘤适应症）和传染病。知临还通过（i）建立可系统地筛选现有已获批准的药物分子而发现新治疗药物的药物发现平台，以及基于微生物组的治疗代谢性疾病的研究平台，（ii）与新加坡科学技术研究局的商业化部门Accelerate Technologies Pte Ltd共同开发基于分子的新型快速病原体鉴定和检测诊断技术，来丰富其研发管线。

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1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002937819303850

2 https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/treatment/