Smiths Medical與Ivenix合作推出美國醫療保健市場史上首款綜合性輸液解決方案套件，有望革新輸液管理

明尼阿波利斯和波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球醫療器材領導者Smiths Medical今天宣布已與Ivenix, Inc.建立獨家合作夥伴關係，從而使雙方能夠在美國市場率先推出能滿足醫護全程醫療保健需求的綜合性輸液管理解決方案套件。該項長期夥伴關係包括一筆來自Smiths Medical的策略投資，此次合作將兩家創新公司團結在革新輸液管理的共同目標下，以改善患者安全並滿足當前和未來醫療保健提供者的需求。

Ivenix是一家致力於消除輸液相關患者傷害的醫療技術公司，公司從零開始開發出首款也是同類唯一的大容量輸液幫浦，並符合美國食品藥物管理局針對反復出現的輸液幫浦安全性問題的最新指南。輸液管理事關生命，其取得成功的關鍵要素是確保患者安全和臨床效率。如今，FDA每年獲報的150萬起藥物不良事件中，輸注相關差錯占50%以上1，因輸注相關藥物不良事件而導致的年醫療保健系統支出超過20億美元2。

Smiths Medical的市場領先輸液系統CADD®-Solis和Medfusion®的補充產品組合包括用於成人和新生兒重症監護、手術室以及醫院和居家疼痛管理的針筒和流動幫浦。在Ivenix輸液系統加入Smiths Medical的美國市場產品陣容後，Smiths Medical將加快其在大容量輸液設備區隔市場的供貨，該區隔市場總額估計超過20億美元。

麻塞諸塞大學阿默斯特分校護理創新工程中心副教授、聯席主任Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA表示：「作為專注於大容量IV型智慧幫浦的研究人員，我非常清楚現有產品存在諸多安全性和可用性問題。IV型智慧幫浦的創新早就應該進行了，我很高興看到急救科臨床工作者在非常重要的患者安全領域有了新的選擇，來投放拯救生命的液體和藥物。」

Smiths Medical 執行長JehanZeb Noor表示：「Smiths Medical與Ivenix結成的長期夥伴關係將確保我們將下一代輸液管理解決方案送達全美各家醫院，履行我們幫助患者獲得挽救生命的治療藥物並為醫護服務提供者帶來深入洞見的承諾。我們對Ivenix的投資將有助於激勵持續研發，以充分利用關鍵資源，向醫院和衛生系統提供整體解決方案。」

Ivenix輸液系統包括一台含有管理裝置的大容量輸液幫浦、輸液管理工具以及用於知情醫護並提升效率的分析指標。該系統於2019年獲得510(k)核准，系統透過反思並改善安全性、簡便性和互通性樹立了藥物輸注的新標準。該系統以患者和臨床工作者為中心，旨在減少輸液相關差錯、降低總持有成本。

Ivenix執行長Jorgen B. Hansen表示：「該項合作夥伴關係使我們能夠加速輸液平臺的商業佈局，共同提供尖端輸液解決方案組合，以提供極高標準的安全性和一體化的輸液護理。」

Smiths Medical將於2021年夏季推出Ivenix輸液系統，加入其輸液產品組合中。

關於Smiths Medical

Smiths Medical是針對全球市場的專科醫療技術的領先創新者，專注於投藥、生命徵象醫護和安全性器材等區隔市場。欲瞭解更多資訊，請造訪www.smiths-medical.com。

關於Ivenix

Ivenix, Inc.是一家醫療技術公司，其願景是消除輸液相關的患者傷害。公司設立的目標是開發改善藥物輸注方式的創新解決方案。Ivenix從零開始設計了一款全新輸液系統，以簡化輸注流程並將輸液技術帶入數位時代。Ivenix輸液系統包括一台由強大的輸液管理系統支援的大容量輸液幫浦，旨在樹立簡便、智慧和可靠性方面的新標準。如需瞭解更多資訊，請造訪ivenix.com。Ivenix輸液系統已通過FDA的核准。

參考文獻：

FDA報告，存檔資料 ODPHP。醫療保健品質和患者安全：藥物不良事件。2017

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