Smiths Medical与Ivenix合作推出美国医疗保健市场史上首款综合性输液解决方案套件，有望革新输液管理

明尼阿波利斯和波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球医疗器械领导者Smiths Medical今天宣布已与Ivenix, Inc.建立独家合作伙伴关系，从而使双方能够在美国市场率先推出能满足医护全程医疗保健需求的综合性输液管理解决方案套件。该项长期伙伴关系包括一笔来自Smiths Medical的战略投资，此次合作将两家创新公司团结在革新输液管理的共同目标下，以改善患者安全并满足当前和未来医疗保健提供者的需求。

Ivenix是一家致力于消除输液相关患者伤害的医疗技术公司，公司从零开始开发出首款也是同类唯一的大容量输液泵，并符合美国食品药品管理局针对反复出现的输液泵安全性问题的最新指南。输液管理事关生命，其取得成功的关键要素是确保患者安全和临床效率。如今，FDA每年接报的150万起药物不良事件中，输注相关差错占50%以上1，因输注相关药物不良事件而导致的年医疗保健系统支出超过20亿美元2。

Smiths Medical的市场领先输液系统CADD®-Solis和Medfusion®的补充产品组合包括用于成人和新生儿重症监护、手术室以及医院和居家疼痛管理的针筒和流动泵。在Ivenix输液系统加入Smiths Medical的美国市场产品阵容后，Smiths Medical将加快其在大容量输液设备细分市场的供货，该细分市场总额估计超过20亿美元。

马萨诸塞大学阿默斯特分校护理创新工程中心副教授、联席主任Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA表示：“作为专注于大容量IV型智能泵的研究人员，我非常清楚现有产品存在诸多安全性和可用性问题。IV型智能泵的创新早就应该进行了，我很高兴看到急救科临床工作者在非常重要的患者安全领域有了新的选择，来投放拯救生命的液体和药物。”

Smiths Medical 首席执行官JehanZeb Noor表示：“Smiths Medical与Ivenix结成的长期伙伴关系将确保我们将下一代输液管理解决方案送达全美各家医院，履行我们帮助患者获得挽救生命的治疗药物并为医护服务提供者带来深入洞见的承诺。我们对Ivenix的投资将有助于激励持续研发，以充分利用关键资源，向医院和卫生系统提供整体解决方案。”

Ivenix输液系统包括一台带有管理装置的大容量输液泵、输液管理工具以及用于知情医护并提升效率的分析指标。该系统于2019年获得510(k)核准，系统通过反思并改善安全性、简便性和互操作性树立了药物输注的新标准。该系统以患者和临床工作者为中心，旨在减少输液相关差错、降低总拥有成本。

Ivenix首席执行官Jorgen B. Hansen表示：“该项合作伙伴关系使我们能够加速输液平台的商业布局，共同提供尖端输液解决方案组合，以提供极高标准的安全性和一体化的输液护理。”

Smiths Medical将于2021年夏季推出Ivenix输液系统，加入其输液产品组合中。

关于Smiths Medical

Smiths Medical是面向全球市场的专科医疗技术的领先创新者，专注于投药、生命指征医护和安全性器械等细分市场。欲了解更多信息，请访问www.smiths-medical.com。

关于Ivenix

Ivenix, Inc.是一家医疗技术公司，其愿景是消除输液相关的患者伤害。公司设立的目标是开发改善药物输注方式的创新解决方案。Ivenix从零开始设计了一款全新输液系统，以简化输注流程并将输液技术带入数字时代。Ivenix输液系统包括一台由强大的输液管理系统支持的大容量输液泵，旨在树立简便、智能和可靠性方面的新标准。如需了解更多信息，请访问ivenix.com。Ivenix输液系统已通过FDA的核准。

参考文献：

FDA报告，存档数据 ODPHP。医疗保健品质和患者安全：药物不良事件。2017

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