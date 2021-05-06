法拉第未來選擇Velodyne作為旗艦超豪華電動車FF 91的獨家雷射雷達供應商

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，公司已被法拉第未來(Faraday Future, FF)選中，成為法拉第(Faraday)旗艦產品FF 91純電動車(EV)的獨家雷射雷達供應商。Velodyne的Velarray H800固態雷射雷達感測器將為FF 91的自動駕駛系統提供支援，該系統旨在提供全面的公路、都會自動駕駛和自動泊車功能。

極智科技奢華的FF 91整合了極限科技、極致用戶體驗和完整生態的產品理念，將為使用者帶來獨特的電動車運輸體驗。FF最近宣布了與特殊目的收購公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (PSAC) (NASDAQ: PSAC)合併，而其FF 91計畫在合併完成後約12個月內推出。

法拉第未來執行長Carsten Breitfeld表示：「Velodyne在雷射雷達解決方案的性能、可靠性和價格方面都是業界的領軍者。我們正在使用Velodyne的Velarray H800雷射雷達感測器等尖端技術，開發駕駛輔助工具，以幫助我們為駕駛員提供高層級的安全性、便利性以及駕駛舒適度。這款感測器支援安全導航和防撞預警，既能夠融合到現有的車輛架構中，又可以保持FF 91面向未來的設計。」

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「Velodyne和法拉第未來都致力於透過提高車輛自動駕駛性和安全性來重新定義用戶運輸體驗。Velodyne和法拉第未來的技術團隊多年來一直保持著緊密合作。雙方密切的關係使得Velodyne成為了法拉第未來的直接供應商，並幫助他們實現在全球打造下一代運輸生態系統的願景。」

Velarray H800是一款固態雷射雷達感測器，採用Velodyne突破性的專有微雷射雷達陣列架構(MLA)，專為車規級性能而設計。該感測器結構精簡，其嵌入式外觀設計可將感測器順暢地安裝在車輛擋風玻璃後面，實現完美的流線融合。Velarray H800具有遠距離感知能力和寬廣的視場角，同時配備安全導航和防撞等功能，專為先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛運輸應用的用戶情境而設計。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環視雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。

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關於法拉第未來

法拉第未來(FF)成立於2014年5月，是一家全球共享智慧行動生態系統公司，總部位於加州洛杉磯。FF的願景是創造共享智慧行動生態系統，使每個人都能自由移動、聯網、呼吸新鮮空氣和肆意生活。FF旨在透過打造具有前瞻性的運輸生態系統來整合清潔能源、人工智慧、網路和新的使用者模式，永久改善公眾的運輸方式。FF透過FF 91構想出一種重新定義運輸、行動力和連接的汽車，創造出真正的「第三網路生活空間」，豐富用戶的家庭和智慧手機網路體驗。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞語，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：新冠疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行其業務計畫的能力；與Velodyne客戶將其產品商品化的能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；政府法規和雷射雷達採用的不確定性；政府對雷射雷達在行人安全、交通擁塞和智慧城市應用方面的監管和採用的不確定性；市場對Velodyne產品的接受率和程度；現有或可能出現的其他競爭性雷射雷達和感測器相關產品和服務的成功；與Velodyne目前的訴訟和涉及Velodyne的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性，以及影響Velodyne產品和服務需求的整體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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