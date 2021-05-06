法拉第未来选择Velodyne作为旗舰超豪华电动车FF 91的独家激光雷达供应商

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，公司已被法拉第未来(Faraday Future, FF)选中，成为法拉第(Faraday)旗舰产品FF 91纯电动车(EV)的独家激光雷达供应商。Velodyne的Velarray H800固态激光雷达传感器将为FF 91的自动驾驶系统提供支持，该系统旨在提供全面的公路、城区自动驾驶和自动泊车功能。

极智科技奢华的FF 91整合了极限科技、极致用户体验和完整生态的产品理念，将为用户带来独特的电动车出行体验。FF最近宣布了与特殊目的收购公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (PSAC) (NASDAQ: PSAC)合并，而其FF 91计划在合并完成后约12个月内推出。

法拉第未来首席执行官Carsten Breitfeld表示：“Velodyne在激光雷达解决方案的性能、可靠性和价格方面都是行业的领军者。我们正在使用Velodyne的Velarray H800激光雷达传感器等尖端技术，开发驾驶辅助功能，以帮助我们为驾驶员提供高级别的安全性、便利性以及驾驶舒适度。这款传感器支持安全导航和防撞预警，既能够融合到现有的车辆架构中，又可以保持FF 91面向未来的设计。”

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“Velodyne和法拉第未来都致力于通过提高车辆自动驾驶性和安全性来重新定义用户出行体验。Velodyne和法拉第未来的技术团队多年来一直保持着紧密合作。双方密切的关系使得Velodyne成为了法拉第未来的直接供应商，并帮助他们实现在全球打造下一代出行生态系统的愿景。”

Velarray H800是一款固态激光雷达传感器，采用Velodyne突破性的专有微激光雷达阵列架构(MLA)，专为车规级性能而设计。该传感器结构紧凑，其嵌入式外观设计可将传感器无缝地安装在车辆挡风玻璃后面，实现完美的流线融合。Velarray H800具有远距离感知能力和宽广的视场角，同时配备安全导航和防撞等功能，专为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶出行应用的用户情境而设计。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环视激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

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关于法拉第未来

法拉第未来(FF)成立于2014年5月，是一家全球共享智能移动生态系统公司，总部位于加州洛杉矶。FF的愿景是创建共享智能移动生态系统，使每个人都能自由出行、联网、呼吸新鲜空气和肆意生活。FF旨在通过打造具有前瞻性的出行生态系统来整合清洁能源、人工智能、互联网和新的用户模式，永久改善公众的出行方式。FF通过FF 91构想出一种重新定义运输、出行和连接的汽车，创造出真正的“第三互联网生活空间”，丰富用户的家庭和智能手机互联网体验。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：新冠疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行其业务计划的能力；与Velodyne客户将其产品商业化的能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；政府法规和激光雷达采用的不确定性；政府对激光雷达在行人安全、交通拥堵和智慧城市应用方面的监管和采用的不确定性；市场对Velodyne产品的接受率和程度；现有或可能出现的其他竞争性激光雷达和传感器相关产品和服务的成功；与Velodyne目前的诉讼和涉及Velodyne的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性，以及影响Velodyne产品和服务需求的整体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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