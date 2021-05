WALLINGFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Nel Hydrogen Electrolyser, una business unit di Nel ASA (Nel, OSE:NEL), ha ricevuto da H2 Energy un ordine di acquisto per un elettrolizzatore MC400 completamente containerizzato da 2 MW.

“Si tratta di una nuova pietra miliare conseguita nella fase di sviluppo di un’infrastruttura commerciale ecologica, basata sull’idrogeno, che mostra chiaramente come l’utilizzo di questo elemento per veicoli per servizio gravoso sia ormai una realtà. Siamo lieti che la nostra soluzione containerizzata con membrana polimerica elettrolita (PEM, Polymer electrolyte membrane) sia stata scelta per questa seconda sede per ampliare la rete di stazioni di rifornimento”, commenta Raymond Schmid, Vicepresidente vendite e marketing per la regione EMEA presso Hydrogen Electrolyser.

L’elettrolizzatore PEM da 2 MW è il secondo sistema a essere consegnato come parte della rete dell’infrastruttura ecologica che attualmente fornisce idrogeno ai primi 46 camion Hyundai già operativi in Svizzera; l’obiettivo è raggiungere un parco di 1.600 autocarri entro il 2025.

