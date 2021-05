WALLINGFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Nel Hydrogen Electrolyser, een divisie van Nel ASA (Nel, OSE: NEL), heeft een inkooporder ontvangen voor een 2 MW, volledig gecontaineriseerde MC400-elektrolyser van H2 Energy.

“Dit is een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van een commerciële groene waterstofinfrastructuur, die duidelijk aantoont dat waterstof voor zware bedrijfsvoertuigen vandaag de dag een realiteit is. We zijn er trots op dat onze compacte PEM containeroplossing is geselecteerd voor deze tweede site om het netwerk van tankstations te bevoorraden,” zegt Raymond Schmid, VP Sales and Marketing EMEA, Nel Hydrogen Electrolyser.

De 2 MW PEM-elektrolyser is het tweede systeem dat wordt geleverd als onderdeel van het groene waterstof infrastructuurnetwerk dat momenteel waterstof levert aan de eerste 46 Hyundai-vrachtwagens die al in Zwitserland actief zijn en dat streeft naar een vloot van 1.600 voertuigen in 2025. Het systeem zal dat zijn 350 barg-trailers direct ter plaatse vullen om de waterstof naar het Hydrospider-netwerk in Zwitserland te sturen.

