Het Directed Energy Research Center van het Technology Innovation Institute werkt samen met toonaangevende universiteiten

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Technology Innovation Institute (TII), de toegepaste onderzoekspijler van de Advanced Technology Research Council (ATRC), heeft vandaag aangekondigd dat zijn Directed Energy Research Center (DERC) een partnerschap aangaat met de Duitse Ruhr Universiteit Bochum en Helmut Schmidt Universiteit, de Franse Universiteit Clermont Auvergne en de Nationale Universiteit van Colombia, Bogota.

De samenwerkingen volgen op een aantal snel op elkaar volgende aankondigingen bij het Technology Innovation Institute sinds de eerste bestuursvergadering van het Advanced Technology Research Council in augustus 2020. Het Directed Energy Research Centre is een van de eerste zeven specifieke onderzoekscentra bij het Technology Innovation Institute. De strategische samenwerkingsverbanden zullen doorbraken bevorderen op het gebied van directe energy en de subdisciplines daarvan.

De samenwerking met de Ruhr Universiteit Bochum omvat onderzoek naar radarsystemen, waaronder grondpenetrerende radar (GPR). Daarnaast zal het centrum zich, door samen te werken met de Nationale Universiteit van Colombia in Bogota, bezighouden met innovatief onderzoek op het gebied van lichtgewicht bliksembeveiliging en grondpenetrerende radars met humanitaire doelstellingen in verband met de detectie en neutralisatie van landmijnen. Bovendien zal de samenwerking met de Helmut Schmidt Universiteit in Hamburg en de Universiteit Clermont Auvergne in Clermont-Ferrand leiden tot numerieke en statistische methoden die verband houden met hoogvermogen elektromagnetica.

Dr. Chaouki Kasmi, hoofdonderzoeker bij het Directed Energy Research Center, zie over de aankondigingen van het samenwerkingsverband: “Deze partnerschappen vormen een cruciaal aspect van ons stappenplan om een toonaangevend onderzoekscentrum te worden. Gerichte energie heeft een impact op vele gebieden, waaronder gezondheidszorg, infrastructuur, materialen en het milieu. Het centrum zet zich in om de fysica achter systemen met hoge energie te benutten ten behoeve van de samenleving.”

Dr Sébastien Lalléchère, universitair hoofddocent aan de Universiteit Clermont Auvergne, zei: “Het Directed Energy Research Centre (DERC) brengt experts van over de hele wereld samen om de kracht van akoestische en elektromagnetische golven te benutten voor wijdverbreide civiele en militaire toepassingen, waaronder industriële, medische en defensieprojecten. Door baanbrekende onderzoeksprogramma's bevordert het Directed Energy Research Centre het gebruik van krachtige technologieën voor een veiligere wereld.”

Het Technology Innovation Institute is een baanbrekend onderzoeks- en ontwikkelingscentrum dat gericht is op toegepast onderzoek en new-age technologiemogelijkheden. Het instituut heeft zeven initiële specifieke onderzoekscentra in kwantum-, autonome robotica-, cryptografie-, geavanceerde materialen-, digitale veiligheid-, gestuurde energie- en beveiligde systemen. Door samen te werken met uitzonderlijk talent, universiteiten, onderzoeksinstellingen en industriële partners van over de hele wereld, verbindt het instituut een intellectuele gemeenschap en draagt het bij aan het uitbreiden van het R&D-ecosysteem in Abu Dhabi en de VAE. Het instituut versterkt de status van Abu Dhabi en de VAE als mondiaal knooppunt voor innovatie en draagt bij aan de bredere ontwikkeling van zijn kenniseconomie.

Over het Technology Innovation Institute (TII)

Ga voor meer informatie naar www.tii.ae

Over Directed Energy Research Centre (DERC)

Het Directed Energy Research Centre (DERC), bij Technology Innovation Institute (TII), speelt een leidende rol bij het begrijpen en benutten van de fysica achter energie met hoog vermogen. Het centrum is gewijd aan innovatie op gebieden zoals elektromagnetica, lasers, plasmafysica en daarbuiten ten behoeve van de samenleving.

Bezoek voor meer informatie https://directedenergy.tii.ae

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.