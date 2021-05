Nel ASA Recebe Ordem de Compra para Eletrolisador PEM de 2 MW

WALLINGFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--A Nel Hydrogen Electrolyser, uma divisão da Nel ASA (Nel, OSE: NEL), recebeu uma ordem de compra para um eletrolisador MC400 de 2 MW, totalmente em contêineres, da H2 Energy.

“Este é um novo marco alcançado no desenvolvimento de uma infraestrutura comercial de hidrogênio ecológico, mostrando claramente que o hidrogênio para veículos pesados é uma realidade hoje. Estamos orgulhosos de que nossa solução compacta em contêineres PEM tenha sido selecionada para este segundo local a fim de fornecer o reabastecimento de rede de estações", disse Raymond Schmid, Vice-Presidente de Vendas e Marketing para EMEA na Nel Hydrogen Electrolyser.

O eletrolisador PEM de 2 MW é o segundo sistema a ser entregue como parte da rede de infraestrutura de hidrogênio ecológico que atualmente fornece hidrogênio aos primeiros 46 caminhões Hyundai já em operação na Suíça e com o objetivo de alcançar uma frota de 1.600 unidades até 2025. O sistema irá abastecer 350 trailers 'barg' diretamente no local para despachar o hidrogênio à rede Hydrospider na Suíça.

A H2 Energy vem trabalhando em conjunto com diversas parcerias para estabelecer uma rede nacional de estações de hidrogênio e a cadeia de fornecimento correspondente na Suíça e no exterior. A H2 Energy está se concentrando em produzir apenas hidrogênio com base em energia renovável para contribuir com a descarbonização de vários setores.

Sobre a Nel ASA | www.nelhydrogen.com

A Nel é uma empresa global dedicada ao hidrogênio, que oferece soluções otimizadas para produzir, armazenar e distribuir hidrogênio a partir de energia renovável. Atendemos as indústrias, empresas de energia e gás com um tecnologia líder em hidrogênio. Nossas raízes remontam a 1927 e, desde então, a Nel tem uma história orgulhosa de desenvolvimento e melhoria contínua das tecnologias de hidrogênio. Hoje, nossas soluções de hidrogênio abrangem toda a cadeia de valor: desde tecnologias de produção de hidrogênio até estações de abastecimento de hidrogênio, possibilitando que as indústrias façam a transição para o hidrogênio verde e fornecendo aos veículos elétricos de célula de combustível o mesmo abastecimento rápido e de longo alcance que os veículos movidos a combustíveis fósseis, mas sem as emissões.

