NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, kondigde vandaag een meerjarig contract aan met Hitachi ABB Power Grids, de leider in duurzame, digitale energieoplossingen, om een nieuwe ‘greenfield’ digitale basis te bouwen als onderdeel van een wereldwijd transformatieprogramma. Door deze opdracht zal HCL Hitachi ABB Power Grids helpen bij het opzetten van een nieuwe, efficiënte en moderne, onafhankelijke IT-organisatie. De opdracht zal de voortdurende bedrijfstransformatie ondersteunen door de afhankelijkheid van de historische IT-diensteninfrastructuur van ABB te verminderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.