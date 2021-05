Az infúziós kezelések forradalmasítása érdekében együttműködő Smiths Medical és Ivenix az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi ellátási piacán elsőként kialakítanak egy, az infúziós megoldások teljes körét magába foglaló termékcsaládot

MINNEAPOLIS & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A vezető globális orvostechnikaieszköz-gyártó vállalat, a Smiths Medical ma bejelentette, hogy kizárólagos együttműködési megállapodást kötött az Ivenix, Inc.-kel, melynek eredményeként a partnerek az USA-ban elsőként az infúziós kezelési megoldások teljes körét tartalmazó, átfogó termékcsaládot alakítanak ki és tesznek elérhetővé az egészségügyi ellátás minden szegmensében. A Smiths Medical stratégiai befektetése nyomán megvalósuló, hosszú távú együttműködés keretében a két innovátornak számító cég egyesíti erőit közös céljuk elérése, azaz a betegek biztonságának javítását lehetővé tévő és az egészségügyi ellátók jelenlegi és jövőbeli igényeit minden tekintetben kielégítő, forradalmian új infúziós kezelőeszközcsalád kialakítása érdekében.

Az Ivenix a betegeket az infúzióval kapcsolatosan érő ártalmak kiküszöbölése iránt elkötelezett orvostechnológiai vállalat, melynek nevéhez fűződik az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (U.S. Food and Drug Administration) (a továbbiakban „FDA”) által az infúziós pumpákat érintő ismétlődő biztonsági problémákkal kapcsolatosan kiadott, infúziós pumpákra vonatkozó irányelveknek megfelelő, első és egyetlen, nagy folyadékmennyiség bevitelére alkalmas infúziós pumpa kifejlesztése. A sikeres, életmentő infúziós kezelés szempontjából kulcsfontosságú olyan komponensek használata, amelyek biztosítják a betegek biztonságát és a klinikai hatékonyságot. Ma az infúzióval összefüggő hibák az évente az FDA-nak bejelentett 1,5 millió gyógyszerekkel kapcsolatos nemkívánatos esemény több mint 50%-át teszik ki,1 és az infúzióhoz köthető nemkívánatos események évente több mint 2 milliárd USA dollárjába kerülnek az egészségügyi ellátó rendszernek.2

A Smiths piacvezető, Medical CADD®-Solis és Medfusion® nevet viselő infúziós rendszereit tartalmazó kiegészítő termékportfóliójában megtalálhatók a felnőtt és újszülött intenzív ellátásban, műtőkben és fájdalomcsillapítás céljára, kórházakban, illetve otthon használatos fecskendők és ambuláns infúziós pumpák. Az Ivenix infúziós rendszerének (Ivenix Infusion System) amerikai egyesült államokbeli portfóliójához való hozzáadásával a Smiths Medical belép a nagy volumenű infúziós eszközök szegmensébe, amelynek forgalma becslések szerint több mint 2 milliárd USA dollár.

„A nagy volumenű IV okospumpákra fókuszáló kutatóként jól ismerem a jelenlegi termékekkel kapcsolatos számos biztonsági és használati problémát” - magyarázta Karen K. Giuliano, Ph.D., diplomás ápoló, az Amerikai Ápolási Akadémia (American Academy of Nursing) tagja, MBA, az amhersti University of Massachusetts Nursing-Engineering Center for Innovation nevet viselő egységének adjunktusa és társigazgatója. „Az IV okospumpák esetében már régóta nagy szükség van innovatív megoldásokra, és nagy örömömre szolgáI, hogy most már a betegbiztonság szempontjából rendkívül fontos új opciók állnak a sürgősségi ellátásban dolgozó klinikusok rendelkezésére az életmentő folyadékok és gyógyszerek beadása céljára.”

„A Smiths Medical és az Ivenix hosszú távú együttműködése lehetővé teszi, hogy szerte az USA-ban elláthassuk a kórházakat az infúziós kezelési megoldások új generációjába tartozó eszközökkel, és elkötelezettségünkhöz hűen segíthessük a betegeket az életmentő terápiákhoz való hozzáférésben, valamint fontos szakmai információkat nyújthassunk az egészségügyi szolgáltatóknak” – nyilatkozta JehanZeb Noor, a Smiths Medical vezérigazgatója. „Az Ivenix-be való befektetésünk hozzájárul e kulcsfontosságú terület kiépítésének folytatásához szükséges kutatások és fejlesztések felgyorsításához és holisztikus megoldások biztosításához a kórházak és az egészségügyi ellátó rendszerek számára.”

Az Ivenix Infusion System magába foglal egy nagy volumenű infúziós pumpát és a beadáshoz szükséges szerelékeket, valamint az infúziók kezeléséhez szükséges eszközöket és analitikát, melyek adatokat biztosítanak a kezelési döntések meghozásához és növelik a hatékonyságot. A rendszer, amely a biztonság, egyszerűség és interoperabilitás újragondolása révén új standardnak számít az infundálás terén, 2019-ben az USA-ban megkapta a forgalomba hozatalt megelőző értesítés nyomán az ún. 510(k) engedélyt. A rendszer mind a betegek, mind a klinikusok igényeinek megfelel, és azzal a céllal került kialakításra, hogy csökkentse az infúziókkal kapcsolatos hibákat és mérsékelje a teljes tulajdonlási költséget.

„Ez az együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy felgyorsítsuk infúziós platformunk kihelyezését és a két cég együttesen olyan csúcstechnológiát képviselő infúziós megoldásokat tartalmazó termékportfóliót kínálhasson ügyfeleinek, amely a legmagasabb szintű biztonságot és integrált infúziós ellátást tesz lehetővé” – magyarázta Jorgen B. Hansen, az Ivenix vezérigazgatója.

A Smiths Medical az Ivenix Infusion Systemet termékportfóliója részeként 2021-ben kezdi forgalmazni.

Amit a Smiths Medicalról tudni kell…

Különleges orvostechnikai eszközöket és berendezéseket kínáló, az innováció terén vezetőnek számító, globális vállalat, amelynek fő termékei a gyógyszerelési, életfenntartó és biztonsági eszközök körébe tartoznak. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.smiths-medical.com.

Amit az Ivenix-ről tudni kell…

Az Ivenix, Inc. a betegeket az infúzióval kapcsolatosan érő ártalmak kiküszöbölése iránt elkötelezett orvostechnológiai vállalat. A céget azzal a céllal hozták létre, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek átformálják az infundálást. Az Ivenix az alapoktól elindulva kifejlesztett egy infúziós rendszert, amely leegyszerűsíti a gyógyszerbeadást és digitalizálja az infúziós technológiát. Az Ivenix Infusion System magába foglal egy nagy volumenű infúziós pumpát, amelyet az egyszerű kezelhetőség, az intelligencia és megbízhatóság terén új standardnak számító, nagy teherbírású infúziókezelő rendszer támogat. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: ivenix.com. Az Ivenix Infusion System megkapta az FDA jóváhagyását.

Hivatkozások:

FDA jelentés, vállalati adatarchívum ODPHP. Health Care Quality and Patient Safety: Adverse Drug Events. 2017

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.