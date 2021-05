Smiths Medical i Ivenix nawiązują współpracę, aby zrewolucjonizować zarządzanie dożylnym podawaniem leków dzięki pierwszemu kompleksowemu pakietowi rozwiązań do infuzji na amerykańskim rynku medycznym

MINNEAPOLIS & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Smiths Medical, czołowy międzynarodowy producent wyrobów medycznych, ogłosił dzisiaj nawiązanie wyłącznego partnerstwa z Ivenix, Inc., które stawia obydwie spółki na pozycji lidera w USA, jeśli chodzi o oferowanie kompleksowego pakietu do zarządzania dożylnym podawaniem leków, aby sprostać potrzebom sektora opieki zdrowotnej w całym procesie opieki nad pacjentem. Długoterminowe partnerstwo, które obejmuje inwestycję strategiczną Smiths Medical, łączy dwie innowacyjne spółki w realizacji wspólnego celu, jakim jest zrewolucjonizowanie zarządzania dożylnym podawaniem leków i sprostanie potrzebom świadczeniodawców opieki zdrowotnej obecnie i w przyszłości.

Ivenix, spółka zajmująca się technologiami medycznymi mającymi na celu wyeliminowanie uszkodzeń ciała pacjenta powstałych w wyniku infuzji, opracowała od podstaw pierwszą i jedyną tego rodzaju pompę infuzyjną o dużej objętości, aby sprostać najnowszym wytycznym FDA w zakresie pomp infuzyjnych w odpowiedzi na powtarzające się problemy związane z bezpieczeństwem pomp. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności klinicznej to kluczowe elementy właściwego zarządzania podawaniem ratujących życie preparatów dożylnych. Obecnie błędy związane z dożylnym podawaniem leków stanowią ponad 50% spośród 1,5 miliona zdarzeń niepożądanych zgłaszanych rocznie FDA1, a zdarzenie niepożądane powstałe w w wyniku infuzji stanowią dla systemu opieki zdrowotnej koszt ponad 2 miliardów USD rocznie2.

Komplementarna oferta czołowych na rynku systemów infuzyjnych CADD®-Solis i Medfusion® firmy Smiths Medical obejmuje pompy strzykawkowe i ambulatoryjne przeznaczone dla dorosłych i noworodków w stanie krytycznym, do stosowania na salach operacyjnych oraz do leczenia bólu zarówno w szpitalu, jak i w domu. Dodając system infuzyjny Ivenix do oferty produktów w USA, Smiths Medical przyspieszy rozwój w segmencie urządzeń infuzyjnych o dużej objętości, którego wartość szacuje się na ponad 2 miliardy USD.

„Jako badaczka zajmująca się inteligentnymi pompami dożylnymi o dużej objętości, jestem świadoma wielu problemów związanych z bezpieczeństwem i użytecznością obecnych produktów - powiedziała Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA, profesor nadzwyczajny i dyrektor Nursing-Engineering Center for Innovation na Uniwersytecie Massachusetts Amherst. - Innowacji w dziedzinie inteligentnych pomp dożylnych oczekuje od dawna i cieszę się, że lekarze intensywnej opieki mogą rozważyć nowe opcje podawania ratujących życie płynów i leków w tym bardzo ważnym obszarze bezpieczeństwa pacjentów”.

„Długoterminowe partnerstwo pomiędzy Smiths Medical i Ivenix umożliwi nam dostarczenie kolejnej generacji rozwiązań do zarządzania dożylnym podawaniem leków dla szpitali w całych Stanach Zjednoczonych i spełnia nasze zobowiązanie do wspierania pacjentów w dostępie do terapii ratujących życie oraz świadczeniodawców w dostępie do wiedzy – powiedział JehanZeb Noor, dyrektor generalny Smiths Medical. - Nasza inwestycja w spółkę Ivenix pomoże w badaniach i rozwoju niezbędnych do dalszego rozwijania tego kluczowego zasobu i dostarczania holistycznych rozwiązań dla szpitali i systemów opieki zdrowotnej”.

System infuzyjny Ivenix obejmuje pompę infuzyjną o dużej objętości z zestawami do podawania, narzędzia do zarządzania dożylnym podawaniem leków oraz dane analityczne przydatne w opiece i służące zwiększaniu wydajności. System otrzymał dopuszczenie w oparciu o procedurę 510(k) w 2019 roku i wyznacza nowy standard w dostarczaniu preparatów drogą dożylną dzięki nowemu spojrzeniu na bezpieczeństwo, prostocie i interoperacyjności. System jest opracowany z myślą zarówno o pacjencie, jak i lekarzu, oraz zaprojektowany tak, aby zmniejszyć liczbę błędów związanych z dożylnym podawaniem leków i obniżyć całkowity koszt.

„Partnerstwo to pozwala nam przyspieszyć komercyjny zasięg naszej platformy do infuzji i wspólnie stworzyć ofertę najnowocześniejszych rozwiązań infuzyjnych, które zapewnią najwyższy standard bezpiecznej i zintegrowanej opieki infuzyjnej” – powiedział Jorgen B. Hansen, prezes firmy Ivenix.

Firma Smiths Medical wprowadzi system infuzyjny Ivenix do oferty produktów infuzyjnych latem 2021 roku.

Smiths Medical

Czołowy innowator w zakresie specjalistycznych technologii medycznych o zasięgu globalnym. Firma skupia się na produktach przeznaczonych do dożylnego podawania leków i intensywnej terapii oraz urządzeniach zabezpieczających. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smiths-medical.com.

Ivenix

Ivenix, Inc. jest firmą z branży technologii medycznych, której wizja polega na wyeliminowaniu uszkodzeń ciała pacjentów związanych z infuzjami. Firma została założona w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają sposób dożylnego podawania leków. Firma Ivenix zaprojektowała system infuzyjny od podstaw, aby usprawnić podawanie leków i wprowadzić technologię infuzyjną w erę cyfrową. System infuzyjny Ivenix obejmuje pompę infuzyjną o dużej objętości z zaawansowanym systemem zarządzania dożylnym podawaniem leków, który wyznacza nowe standardy w zakresie prostoty, inteligencji i niezawodności. Więcej informacji na stronie internetowej ivenix.com. System infuzyjny Ivenix uzyskał zatwierdzenie FDA.

