Centro de Pesquisa de Energia Dirigida do Instituto de Inovação Tecnológica faz parceria com universidades líderes mundiais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Instituto de Inovação Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (Advanced Technology Research Council, ATRC), anunciou hoje que seu Centro de Pesquisa de Energia Direcionada (Directed Energy Research Centre, DERC) fez parceria com a Ruhr University Bochum e a Helmut Schmidt University da Alemanha, a francesa Clermont Auvergne e a Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá.

As colaborações seguem uma série de anúncios rápidos no Instituto de Inovação Tecnológica desde a primeira reunião do conselho do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada em agosto de 2020. O Centro de Pesquisa de Energia Dirigida é um dos sete primeiros centros de pesquisa dedicados no Instituto de Inovação Tecnológica. As parcerias estratégicas irão avançar as revoluções no campo de energia dirigida e suas subdisciplinas.

A parceria com a Ruhr University Bochum envolve pesquisas em sistemas de radar, incluindo radar de penetração no solo (ground-penetration radar, GPR). Além disso, ao trabalhar ao lado da Universidade Nacional da Colômbia em Bogotá, o Centro se envolverá em pesquisas inovadoras em proteção contra raios leves e radares de penetração no solo com objetivos humanitários relacionados à detecção e neutralização de minas terrestres. Além disso, a colaboração com a Helmut Schmidt University, em Hamburgo, e a University Clermont Auvergne, em Clermont-Ferrand, verá trabalhos realizados em métodos numéricos e estatísticos relacionados a eletromagnéticos de alta potência.

Falando sobre os anúncios de parceria, o Dr. Chaouki Kasmi, pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa de Energia Direcionada, disse: “Essas parcerias constituem um aspecto crítico de nosso roteiro para nos tornarmos um centro de pesquisa líder. A energia direcionada tem impacto em muitas áreas, incluindo saúde, infraestrutura, materiais e meio ambiente. O Centro está empenhado em aproveitar a física por trás dos sistemas de alta energia para o benefício da sociedade”.

O Dr. Sébastien Lalléchère, professor associado da Universidade Clermont Auvergne, disse: “O Centro de Pesquisa de Energia Direcionada (DERC) reúne especialistas de todo o mundo para aproveitar o poder das ondas acústicas e eletromagnéticas para aplicações civis e militares generalizadas, incluindo projetos industriais, médicos e de defesa. Por meio de programas de pesquisa pioneiros, o Centro de Pesquisa de Energia Direcionada está promovendo o uso de tecnologias de alta potência para um mundo mais seguro”.

O Instituto de Inovação Tecnológica é um centro de pesquisa e desenvolvimento global pioneiro que se concentra em pesquisa aplicada e recursos de tecnologia da nova era. O Instituto possui sete centros de pesquisa iniciais, cada um deles dedicado a uma destas áreas de conhecimento: pesquisa quântica, robótica autônoma, criptografia, materiais avançados, segurança digital, energia direcionada e sistemas seguros. Ao trabalhar com talentos excepcionais, universidades, instituições de pesquisa e parceiros do mercado de todo o mundo, o Instituto conecta uma comunidade de intelectuais e contribui para construir um ecossistema de P&D em Abu Dhabi e nos Emirados Árabes Unidos (EAU). O Instituto fortalece a posição de Abu Dhabi e dos EAU como centro global de inovação, além de contribuir para o desenvolvimento mais amplo da sua economia baseada em conhecimento.

Sobre o Instituto de Inovação Tecnológica (TII)

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII) é o pilar dedicado de ‘pesquisa aplicada’ do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC). O TII é um centro de pesquisa e desenvolvimento global pioneiro que se concentra em pesquisa aplicada e recursos de tecnologia da nova era. O Instituto possui sete centros de pesquisa iniciais, cada um deles dedicado a uma destas áreas de conhecimento: pesquisa quântica, robótica autônoma, criptografia, materiais avançados, segurança digital, energia direcionada e sistemas seguros.

Para saber mais, acesse www.tii.ae

Sobre o Directed Energy Research Center (DERC)

O Centro de Pesquisa de Energia Direcionada (DERC) — no Instituto de Inovação tecnológica (TII) — desempenha um papel importante na compreensão e aproveitamento da física por trás da energia de alta potência. O Centro é dedicado à inovação em áreas como eletromagnetismo, lasers, física de plasma e muito mais para o benefício da sociedade.

Para mais informações visite https://directedenergy.tii.ae

*Fonte: AETOSWire

