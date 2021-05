FedEx torna-se patrocinadora oficial da Liga dos Campeões da UEFA

MEMPHIS, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--A FedEx Corp. (NYSE: FDX) e a UEFA assinaram um acordo de três anos no qual a FedEx patrocinará a Liga dos Campeões da UEFA, começando no torneio 2021/22 e se estendendo por três edições até 2023/24. O acordo também inclui direitos de patrocínio para a Supertaça Europeia, finais da UEFA Youth League, finais da UEFA Champions League Futsal e UEFA eChampions League.

O patrocínio baseia-se na relação existente com a UEFA. A FedEx tornou-se a principal patrocinadora da UEFA Europa League em 2015 e uma patrocinadora da Seleção Nacional de Futebol da UEFA em 2019. A FedEx também é a Parceira Oficial de Logística do UEFA EURO 2020, que acontecerá no verão de 2021 em várias cidades-sede europeias.

Este novo patrocínio da Liga dos Campeões da UEFA reafirma a FedEx como uma patrocinadora de longa data da UEFA.

Em 2016, a FedEx se tornou a primeira patrocinadora a começar a colaborar com a Fundação para Crianças da UEFA, usando o futebol como uma ferramenta para gerar impacto positivo e social em comunidades ao redor do mundo. Juntamente com o patrocínio da UEFA Europa League e do UEFA EURO 2020, a FedEx e a Fundação UEFA disponibilizaram campos de futebol comunitários seguros na Espanha, Polónia, Brasil e África do Sul e lançaram um programa cofinanciado “Futebol para a Empregabilidade” que beneficia jovens adultos na Romênia, Hungria, Inglaterra e Irlanda. A FedEx também convidou crianças locais para serem mascotes nas finais da UEFA Europa League, em colaboração com organizações sem fins lucrativos em Estocolmo (Suécia), Lyon (França) e Baku (Azerbaijão), onde uma seleção feminina de mascotes fez história no futebol.

“ O nosso patrocínio global da Liga dos Campeões da UEFA proporcionará oportunidades incomparáveis ​​para a nossa marca, membros da equipe, clientes e comunidades. Alinhar nossa marca com o desempenho esportivo de classe mundial nos permite conectar nossos serviços ao nosso público por meio da paixão e das emoções geradas pelos esportes e nos permite contribuir positivamente para nossas comunidades locais”, disse Brie Carere, vice-presidente executivo, diretor de marketing e comunicações, FedEx Corp.

“ Continuaremos a explorar poderosas colaborações de responsabilidade social com a Fundação para as Crianças da UEFA, como temos feito ao longo do nosso patrocínio da UEFA Europa League”.

“ A FedEx provou ser uma parceira da UEFA extremamente valiosa. Estamos muito satisfeitos por ela continuar a sua evolução conosco, que começou em 2015 e agora a vemos apoiando a nossa principal competição de clubes, a UEFA Champions League”, disse o diretor de marketing da UEFA, Guy-Laurent Epstein. “ A Liga dos Campeões da UEFA é a maior competição de clubes do mundo, e estamos ansiosos para trabalhar com a FedEx nos próximos três anos para ajudá-la a ativar seus inúmeros projetos. Eles vão beneficiar não apenas a comunidade do futebol, mas também parecem ter um impacto positivo no meio ambiente”.

Sobre a FedEx Corp.

