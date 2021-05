Das Directed Energy Research Center des Technology Innovation Institute arbeitet mit weltweit führenden Universitäten zusammen

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Das Technology Innovation Institute (TII), die Säule für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC), gab heute bekannt, dass sein Directed Energy Research Center (DERC) eine Partnerschaft mit der deutschen Ruhr-Universität Bochum und der Helmut-Schmidt-Universität, der französischen Universität Clermont Auvergne und der Nationalen Universität von Kolumbien, Bogota, eingegangen ist.

Die Zusammenarbeit folgt auf eine Reihe von raschen Bekanntmachungen am Technology Innovation Institute seit der ersten Vorstandssitzung des Advanced Technology Research Council im August 2020. Das Directed Energy Research Centre ist eines von sieben ersten speziellen Forschungszentren am TII. Die strategischen Partnerschaften werden Durchbrüche im Bereich der gerichteten Energie und ihrer Subdisziplinen vorantreiben.

Die Partnerschaft mit der Ruhr-Universität Bochum umfasst die Erforschung von Radarsystemen, einschließlich bodeneindringendes Radar (Ground Penetrating Radar, GPR). Darüber hinaus wird das Zentrum in Zusammenarbeit mit der Nationalen Universität von Kolumbien in Bogota innovative Forschung im Bereich des leichten Blitzschutzes und bodendurchdringender Radargeräte mit humanitären Zielen im Zusammenhang mit der Erkennung und Neutralisierung von Landminen betreiben. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und der Universität Clermont Auvergne in Clermont-Ferrand Arbeiten mit numerischen und statistischen Methoden im Zusammenhang mit Hochleistungselektromagnetik durchgeführt.

Dr. Chaouki Kasmi, Leitender Forscher am Directed Energy Research Center, sagte zu den Ankündigungen der Partnerschaft: „Diese Partnerschaften bilden einen entscheidenden Aspekt unserer Roadmap, um ein führendes Forschungszentrum zu werden. Die gerichtete Energie wirkt sich auf viele Bereiche aus, darunter Gesundheitswesen, Infrastruktur, Materialien und Umwelt. Das Zentrum setzt sich dafür ein, die Physik hinter Hochenergiesystemen zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen.“

Dr. Sébastien Lalléchère, außerordentlicher Professor an der Clermont Auvergne University, sagte: „Das Directed Energy Research Center (DERC) bringt Experten aus der ganzen Welt zusammen, um die Kraft akustischer und elektromagnetischer Wellen für weit verbreitete zivile und militärische Anwendungen, einschließlich industrieller, medizinischer und Verteidigungsprojekte, zu nutzen. Durch wegweisende Forschungsprogramme treibt das Directed Energy Research Center den Einsatz von Hochleistungstechnologien für eine sicherere Welt voran.“

Das Technology Innovation Institute ist ein bahnbrechendes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf angewandte Forschung und neue technologische Kompetenzen konzentriert. Das Institut verfügt zunächst über sieben spezialisierte Forschungszentren in den Bereichen Quanteninformatik, autonome Robotik, Kryptografie, fortgeschrittene Materialien, digitale Sicherheit, gerichtete Energie und sichere Systeme. Durch die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Talenten, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern aus der ganzen Welt verbindet das Institut eine intellektuelle Gemeinschaft und trägt zum Aufbau eines F&E-Ökosystems in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei. Das Institut stärkt den Status Abu Dhabis und der VAE als globale Drehscheibe für Innovation und trägt zur breiteren Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft bei.

Über das Technology Innovation Institute (TII)

Weitere Informationen finden Sie auf www.tii.ae

Über Directed Energy Research Centre (DERC)

Das Directed Energy Research Center (DERC) am Technology Innovation Institute (TII) spielt eine führende Rolle beim Verständnis und der Nutzung der Physik hinter Hochleistungsenergie. Das Zentrum widmet sich Innovationen in Bereichen wie Elektromagnetik, Laser, Plasmaphysik und darüber hinaus zum Nutzen der Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf https://directedenergy.tii.ae

