Il Centro di ricerca sull’energia diretta dell’Istituto per l’innovazione tecnologica (Technology Innovation Institute) collabora con università leader nel mondo

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--L’Istituto per l’innovazione tecnologica (Technology Innovation Institute, TII), pilastro di ricerca applicata del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (Advanced Technology Research Council, ATRC), ha annunciato oggi che il suo Centro di ricerca sull’energia diretta (Directed Energy Research Centre, DERC) ha collaborato con l’Università della Ruhr di Bochum e l’Università Helmut Schmidt della Germania, l’Università Clermont Auvergne della Francia e l’Università Nazionale della Colombia, Bogotà.

La collaborazione fa seguito a una serie di rapidi annunci rilasciati dall’Istituto per l’innovazione tecnologica a partire dalla prima riunione del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata, tenutasi ad agosto 2020. Il Centro di ricerca sull’energia diretta è uno dei sette centri di ricerca originari dedicati istituiti presso l’Istituto per l’innovazione tecnologica. Tali collaborazioni strategiche permetteranno di compiere progressi notevoli nel campo dell’energia diretta e nelle sue sottodiscipline.

La partnership con l’Università della Ruhr di Bochum coinvolge la ricerca sui sistemi radar, compreso il georadar (ground-penetrating radar, GPR). Inoltre, collaborando con l’Università Nazionale della Colombia a Bogotà, il Centro si impegnerà in una ricerca innovativa nell’ambito della protezione antifulmine e dei georadar con obiettivi umanitari legati al rilevamento e alla neutralizzazione delle mine terrestri. Inoltre, la collaborazione con l’Università Helmut Schmidt ad Amburgo, e l’Università Clermont Auvergne, a Clermont-Ferrand, permetterà di avanzare nei metodi numerici e statistici relativi all’elettromagnetismo di alta potenza.

In merito all’annuncio della partnership, il dottor Chaouki Kasmi, ricercatore capo presso il Centro di ricerca sull’energia diretta, ha dichiarato: “Queste collaborazioni costituiscono un aspetto cruciale della nostra tabella di marcia per diventare un centro di ricerca leader. L’energia diretta ha un impatto in molti settori, tra cui: sanità, infrastrutture, materiali e ambiente. Il Centro è impegnato a sfruttare la fisica dietro i sistemi ad alta energia a beneficio della società”.

Il dottor Sébastien Lalléchère, professore associato all’Università di Clermont Auvergne, ha detto: “Il Centro di ricerca sull’energia diretta (Directed Energy Research Centre, DERC) riunisce esperti da tutto il mondo per sfruttare il potere delle onde acustiche ed elettromagnetiche per applicazioni civili e militari, compresi progetti industriali, medici e di difesa. Attraverso programmi di ricerca pionieristici, il Centro di ricerca sull’energia diretta sta facendo progredire l’uso di tecnologie ad alta potenza per un mondo più sicuro”.

L’Istituto per l’innovazione tecnologica è un centro pionieristico di ricerca e sviluppo di portata globale dedito allo sviluppo di capacità nelle aree della ricerca applicata e della tecnologia di nuova generazione. L’istituto dispone di sette centri di ricerca specializzati in ricerca quantistica, robotica autonoma, crittografia, materiali avanzati, sicurezza digitale, energia diretta e sistemi sicuri. Collaborando con talenti eccezionali, università, istituti di ricerca e partner industriali di tutto il mondo, l’istituto mette in collegamento tra loro i membri della comunità intellettuale contribuendo alla creazione di un ecosistema di ricerca e sviluppo ad Abu Dhabi e negli Emirati Arabi Uniti. L’istituto rafforza la posizione di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti quali centro globale per l’innovazione e contribuisce a un più ampio sviluppo della sua economia basata sulle conoscenze.

Informazioni sull’Istituto per l’innovazione tecnologica (Technology Innovation Institute, TII):

Per ulteriori informazioni visitate www.tii.ae.

Informazioni sul Centro di ricerca sull’energia diretta (Directed Energy Research Centre, DERC)

Il Centro di ricerca sull’energia diretta (Directed Energy Research Centre, DERC), presso l’Istituto per l’innovazione tecnologica (Technology Innovation Institute, TII) riveste un ruolo di primo piano nel comprendere e sfruttare la fisica dietro l’energia ad alta potenza. Il Centro è dedito all’innovazione in settori come l’elettromagnetismo, i laser, la fisica del plasma e altro, a beneficio della società.

Per ulteriori informazioni visitate https://directedenergy.tii.ae

