A TPG Telecom da Austrália implanta o software MATRIXX para habilitar múltiplas marcas em uma única plataforma de cobrança convergente

FOSTER CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, a líder global em monetização 5G para o setor de comunicações, anunciou hoje que estabeleceu uma parceria com a australiana TPG Telecom Limited (ASX: TPG). A TPG Telecom opera várias marcas líderes de celular e internet, inclusive Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode e Lebara, oferecendo aos consumidores um portfólio abrangente de produtos fixos e móveis no mercado de telecomunicações australiano.

Com a implementação do 5G avançando a todo vapor nas principais cidades australianas, a TPG Telecom está empenhada em consolidar seu lugar como uma força decisiva para seus clientes. Pensando no futuro, à medida que o 5G se torna dominante, a TPG Telecom está buscando desbloquear novas oportunidades e ofertas resultantes da explosão de dispositivos conectados. Com o objetivo de melhorar a experiência hoje, ao mesmo tempo em que estabelece a base para a inovação no futuro, a TPG Telecom escolheu a Plataforma MATRIXX Digital Commerce (plataforma de comércio digital MATRIXX) para criar um serviço flexível e ágil, capaz de fornecer inovação em tempo real para atender à demanda em constante mudança do consumidor.

“Na TPG Telecom, os investimentos que fazemos são planejados para fornecer benefício imediato aos nossos clientes hoje, pensando em como podemos desbloquear novas oportunidades amanhã”, disse Rob James, Group Chief Digital & Information Officer da TPG Telecom. “Oferecer maior valor para nossos acionistas é essencial para nosso sucesso e a plataforma MATRIXX nos permitirá inovar rapidamente e experimentar novos modelos de monetização ao longo de todas as nossas marcas”.

Implementada como parte de um programa de transformação digital completo, a plataforma de comércio digital MATRIXX permite que a TPG Telecom seja mais competitiva comercialmente, ao mesmo tempo em que reduz os custos associados à infraestrutura legada.

“Começamos com a ambição de consolidar múltiplas plataformas de classificação móvel, continuando a operar como Vodafone Hutchison Australia. Após a fusão com a TPG Corporation para formar a TPG Telecom, o uso da MATRIXX nos permitiu assegurar adicionalmente que todas as nossas marcas tenham acesso a uma plataforma de classificação em comum. O MATRIXX nos permite consolidar e transformar a monetização de serviços 4G e 5G, mudando para uma única plataforma em tempo real que é totalmente integrada à nossa rede”, disse Easwaren Siva, General Manager Strategy & Architecture da TPG Telecom.

Com a primeira fase concluída, a MATRIXX está agora disponível para serviços pré-pagos da marca Vodafone. As fases posteriores do programa de transformação verão a TPG Telecom migrando a classificação pós-paga móvel em seu portfólio de marcas, adicionalmente a MVNO, atacado e habilitação de cobrança 5G independente.

“Estamos entusiasmados em poder ajudar a trazer a visão da TPG Telecom de maior agilidade comercial e maior experiência do cliente”, disse Glo Gordon, diretor executivo da MATRIXX. “Ajudar a transformar a maneira como a TPG Telecom consegue monetizar atualmente, ao mesmo tempo em que fornece uma plataforma de monetização poderosa e altamente configurável para sua inovação no futuro, é a essência do que fazemos de melhor - capacitar nossos clientes, para que eles possam capacitar seus clientes”,

Sobre a TPG Telecom

A TPG Telecom Limited foi formada pela fusão da Vodafone Hutchison Australia Pty Limited e da TPG Corporation, anteriormente denominada TPG Telecom, no dia 13 de julho de 2020. A fusão reuniu dois negócios altamente complementares, criando o principal competidor líder em telecomunicações de serviço completo na Austrália.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software é líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações. Atendendo a muitos dos maiores grupos de operadoras do mundo, operadoras regionais e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX oferece uma solução de comércio digital nativa em nuvem que permite agilidade comercial e operacional incomparável. Unificando TI e redes, a MATRIXX oferece um sistema de cobrança convergente (converged charging system, CCS) de nível de rede, permitindo o hiperescalonamento eficiente da infraestrutura para oferecer suporte a serviços ao consumidor, atacado e mercados corporativos. Por meio de seu compromisso implacável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a aproveitar os ativos de rede e a agilidade dos negócios para ter sucesso em escala da web.

