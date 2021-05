Thales en Senetas lanceren quantum bestendige netwerk encryptie-oplossing

HUIZEN, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Thales en Senetas lanceren samen een quantum bestendige netwerk encryptie-oplossing. Met deze oplossing kunnen klantgegevens (met snelheden tot 100 Gbps) worden beschermd tegen toekomstige quantum aanvallen. Quantum computing wordt beschouwd als een van de belangrijkste bedreigingen voor cyberveiligheid en maakt het mogelijk huidige beveiligingsmethoden, zoals encryptie, te omzeilen, waardoor gegevens in gevaar komen.

Beveiliging van de toekomst

Door zowel conventionele als quantum bestendige encryptie te combineren in één netwerkbeveiligingsplatform, zijn organisaties verzekerd van langdurige gegevensbescherming in een post-quantum wereld. Hackers die versleutelde gegevens verzamelen, lopen vast wanneer ze encryptie proberen te kraken met supercomputerkracht. De invoering van de nieuwe standaarden beschermt namelijk alle belangrijke gegevens.

De verwachting is dat binnen vijf tot tien jaar een werkende quantum computer ontwikkeld is. Daarom wordt er al gewerkt aan standaarden voor beveiligingseisen om gegevens in een quantum wereld te beschermen. De oplossing van Thales en Senetas ondersteunt de nieuwste standaarden van het European Telecommunication Standards Institute in de manier waarop quantum sleutels worden gemaakt, beschermd en gedistribueerd.

“Nu quantum computing realiteit wordt, moeten organisaties over de hele wereld een quantum beveiligingsstrategie ontwikkelen en snel quantum encryptie implementeren. Dit is het eerste high-speed netwerk encryptie platform op de markt dat quantum bestendige encryptie biedt met de huidige encryptie technologie. Onze overheid, defensie en zakelijke klanten kunnen een veilige overgang maken naar een toekomstige veilige quantum wereld, wetende dat gegevens voor de lange termijn worden beschermd ”, aldus Andrew Wilson, CEO van Senetas.

"Het is essentieel dat bedrijven begrijpen dat alle huidige versleutelstandaarden niet geschikt zijn voor een quantum wereld. Hackers weten dat quantum eraan komt en stelen nu alvast gegevens, zodat ze er in de toekomst toegang toe hebben. Grote organisaties en multinationals lopen het grootste risico vanwege compliance- en privacymandaten. Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven te wachten, het is nu tijd om hun quantum strategie op het gebied van beveiliging te herzien'', aldus Todd Moore, Vice President, encryption solutions bij Thales.

Thales (Euronext Parijs: HO) is wereldleider op het gebied van geavanceerde technologieën. De focus ligt op digitale en 'deep tech'-innovaties zoals connectiviteit, big data, kunstmatige intelligentie, cybersecurity en kwantumcomputers. Om te bouwen aan een toekomst vol vertrouwen, die cruciaal is voor de ontwikkeling van onze samenleving. Thales biedt haar klanten - organisaties en overheden – producten en diensten op het gebied van defensie, luchtvaart, ruimtevaart, transport, digitale identiteit en veiligheid. Organisaties worden door Thales ondersteund bij het vervullen van hun cruciale rol. Waarbij altijd het individu, als drijvende kracht achter iedere beslissing, centraal staat. Thales heeft 81.000 medewerkers in 68 landen. In 2020 realiseerde het bedrijf een omzet van € 17 miljard. Thales Nederland is onderdeel van de internationale Thales Group. Zo’n 2.200 medewerkers werken in Hengelo, Delft, Huizen. Eindhoven, Breda en Rotterdam aan de ontwikkeling, productie en integratie van hightech systemen. Bijvoorbeeld radar, command & control, OV chipkaart, communicatiesystemen en cybersecurity voor defensie, transport en cybersecurity.

