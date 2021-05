MEMPHIS, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--FedEx Corp. (NYSE: FDX) en de UEFA hebben een driejarige overeenkomst getekend waarin FedEx de UEFA Champions League zal sponsoren, die begint bij de start van het toernooi van 2021/22 en wordt verlengd voor drie edities tot en met 2023/24. De overeenkomst omvat ook sponsorrechten voor de UEFA Super Cup, de UEFA Youth League-finales, de UEFA Champions League Futsal-finale en de UEFA eChampions League.

De sponsoring bouwt voort op de bestaande relatie met de UEFA. FedEx werd een hoofdsponsor van de UEFA Europa League in 2015 en een UEFA National Team Football-sponsor in 2019. FedEx is ook de officiële logistieke partner van UEFA EURO 2020 die plaatsvindt in de zomer van 2021 in meerdere Europese gaststeden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.