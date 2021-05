MEMPHIS, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--FedEx Corp. (NYSE: FDX) e UEFA hanno siglato un accordo triennale in base al quale FedEx sponsorizzerà la UEFA Champions League a partire dall’inizio del torneo 2021/22 e per tre edizioni, fino a quella del 2023/24. L’accordo include inoltre i diritti di sponsorizzazione per UEFA Super Cup, finali di UEFA Youth League, finali di UEFA Champions League di futsal e UEFA eChampions League.

La sponsorizzazione si innesta sulle relazioni in essere con l’UEFA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.