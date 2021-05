FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, een wereldleider in het genereren van inkomsten met 5G voor de communicatiesector, heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met het Australische TPG Telecom Limited (ASX: TPG). TPG Telecom exploiteert een aantal toonaangevende mobiele en internetmerken, waaronder Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode en Lebara, en biedt consumenten een uitgebreid portfolio van vaste en mobiele producten op de Australische telecommunicatiemarkt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.