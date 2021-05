Deenova continua a battere nuovi record di vendite nel mercato francese dell'automazione della farmacia del 2022

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova annuncia oggi che lo slancio di mercato da record, iniziato nel 2021, prosegue con la vittoria delle gare pubbliche competitive di Resah per 6 robots D3 ACCED e più soluzioni D3 Astus che saranno attive 24 ore su 24 presso il Nimes University Hospital, il Centre Hospitalier Intercommunal Eaubonne Montmorency-Simone Veil in Sud Val d’Oise, e il Centre Hospitalier Sainte-Marie Le Puy-en-Velay.

Christophe Jaffuel, Direttore Commerciale di Deenova, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso che la Francia continui a guidare la crescita internazionale di Deenova per 2 anni di fila. Le ultime 3 vittorie competitive del nostro team evidenziano le principali caratteristiche che differenziano Deenova dalla concorrenza, soprattutto in Francia: La cura del paziente che mira ad una maggiore sicurezza e una migliore aderenza alla terapia così come la reperibilità 24/7, una componente chiave delle esigenze dei clienti".

Loïc Bessin, Amministratore Delegato di Deenova in Francia, ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto a 3 nuovi gruppi di clienti ospedalieri nella famiglia di Deenova, in rapida crescita in Europa. È davvero un'enorme pietra miliare per la nostra azienda e per i nostri clienti, toccare con mano l'impareggiabile e continuo riconoscimento e successo che stiamo ricevendo negli ultimi 2 anni".

Il Nimes University Hospital, fondato nel 1958, è un centro di riferimento di specialità mediche e chirurgiche, che ha come priorità la prevenzione, l’educazione sanitaria, l’accesso alle cure e la lotta contro l'esclusione sociale.

Il Centre Hospitalier Intercommunal Eaubonne Montmorency-Simone Veil è un ospedale chiave della sanità pubblica nella zona della Val d'Oise con un'offerta sanitaria diversificata: specialità mediche e chirurgiche, strutture residenziali per anziani non autosufficienti, unità di assistenza a lungo termine, cure psichiatriche, servizi di riabilitazione, ecc.

Il Centre Hospitalier Sainte-Marie Le Puy-en-Velay è stato creato nel 1850 dalle suore della Congregazione Sainte-Marie de L'Assomption de PRIVAS. L'evoluzione della cura della salute mentale ha avvicinato l'Ospedale alla cura degli anziani, adulti disabili e delle persone dipendenti dell'Alta Loira, grazie all’offerta di servizi di assistenza domiciliare, centri di accoglienza terapeutica, servizi mobili di psichiatria, unità di lunga degenza, ecc.

Resah è un gruppo d'interesse pubblico (GIP) creato nel 2007 per sostenere la messa in comune degli acquisti ospedalieri per la regione Ile-de-France, in collaborazione con Achat Hopital.

Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Visitare www.deenova.com per ulteriori informazioni sulle sue soluzioni leader di mercato.