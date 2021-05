Senetas e Thales lançam a primeira solução global de criptografia de rede resistente ao quantum

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales e Senetas trabalharam em colaboração para lançar a primeira solução de criptografia de rede resistente ao quantum do mundo, capaz de proteger dados do cliente (em velocidades de até 100 Gbps) contra futuros ataques quânticos. Considerada uma das ameaças mais significativas à segurança cibernética, a computação quântica parece estar destinada a tornar obsoletos muitos dos métodos de segurança atuais, como a criptografia.

Com estimativas de que um computador quântico funcional fora de um ambiente de laboratório será uma realidade nos próximos 5 a 10 anos, normas com requisitos mínimos de segurança vêm sendo desenvolvidas para proteger dados em um mundo quântico. O Instituto Nacional de Normas e Tecnologia dos EUA (NIST) está selecionando finalistas entre os algoritmos de criptografia segura quântica em desenvolvimento. Ao antecipar isto, a cooperação entre a Thales e a Senetas apoia os finalistas atuais (incluindo o algoritmo Falcon da Thales), permitindo uma fácil transição à fórmula vencedora que deve ser escolhida pelo NIST em 2022. A solução também oferece suporte às mais recentes normas do Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações de como os códigos quânticos são criados, protegidos e distribuídos - um recurso de segurança importante e emergente que tem uso de aplicativos em redes 5G.

Proteção Futura

Ao permitir que os clientes combinem a criptografia convencional e resistente ao quantum em uma única plataforma de segurança de rede, a solução também fornece proteção de dados a longo prazo em um mundo quântico. Os hackers que hoje coletam dados criptografados, não serão detidos ao tentar quebrar dados com o poder da supercomputação no futuro. A adoção das novas normas irá proteger todos os dados cruciais e continuar a tornar os dados obsoletos sem o código correto.

"À medida que a computação quântica se torna uma realidade, as organizações ao redor do mundo devem desenvolver uma estratégia de segurança quântica e começar a planejar a implementação da criptografia resistente ao quantum o mais rápido possível.. Esta é a primeira plataforma de criptografia de rede de alta velocidade do mercado que fornece criptografia resistente ao quantum com a tecnologia atual de criptografia. Nossos clientes governamentais, de defesa e de negócios podem fazer uma transição de forma protegida a um futuro mundo quântico seguro, ciente de que os dados estão resguardados por um longo período", disse Andrew Wilson, Diretor Executivo da Senetas.

"É vital que as empresas compreendam que todas as normas de criptografia de hoje não são adequadas a um mundo quântico. Os hackers sabem que o quantum está chegando, e estão trabalhando ativamente para roubar dados agora, de modo que possam acessá-los no futuro, sendo que grandes organizações multinacionais estão em maior risco devido às obrigações de conformidade e privacidade. As empresas não podem esperar; agora é o momento de revisar sua estratégia quântica de segurança", disse Todd Moore, Vice-Presidente de Soluções de Criptografia na Thales.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões em 2020.

