PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales e Senetas hanno collaborato per lanciare la prima soluzione al mondo di crittografia di rete resistente agli attacchi quantistici, capace di proteggere i dati dei clienti a velocità fino a 100 Gbps. Considerati come una delle minacce più pericolose per la sicurezza informatica, i computer quantistici sembrano destinati a rendere obsoleti molti dei metodi di sicurezza di oggi, come la crittografia.

Si stima che un computer quantistico funzionante al di fuori di un ambiente di laboratorio sarà realizzato entro i prossimi cinque o dieci anni, e pertanto si stanno sviluppando standard minimi per i requisiti di sicurezza concepiti per proteggere i dati in un mondo quantistico.

