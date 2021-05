UPL signe un accord pluriannuel avec le Soil Health Institute pour favoriser l’innovation agricole.

DURHAM, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, UPL Ltd. se réjouit d’annoncer la signature d’un partenariat de deux ans avec le Soil Health Institute (SHI), association à but non lucratif dont la mission est de préserver et d’optimiser la qualité et la productivité des sols, au moyen de la recherche et des progrès scientifiques. Dans le cadre de cette collaboration, SHI évaluera la santé du sol de certains sites de recherche et développement d’UPL à travers le monde (notamment l’exploitation agricole OpenAg d’UPL, au Brésil), formera les agronomes d’UPL à la santé des sols, et participera à la création de protocoles de recherche et développement, visant à évaluer l’incidence des pratiques de gestion sur la santé des sols.

Le sol représente le fondement des agroécosystèmes mondiaux, producteurs de fibres, de carburant et de nourriture pour les êtres vivants. D’ici à 2050, nous devrons nourrir 9 milliards de personnes tout en gérant des ressources naturelles limitées, et l’impact du changement climatique. UPL, dont la mission est d’améliorer la durabilité de tous les produits alimentaires, collabore avec des partenaires, des exploitants agricoles et des acteurs clés, pour satisfaire la future demande en produits de la terre, et améliorer la santé des sols, un passage obligé pour atteindre cet objectif.

En adoptant des systèmes de régénération des sols pour en optimiser la santé, les agriculteurs peuvent permettre aux nations d’alimenter une population croissante, d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, d’améliorer la qualité de l’eau, et d’accroître la biodiversité. Son partenariat avec SHI permettra à UPL de comprendre les pratiques régénératrices agricoles les plus avantageuses et évolutives pour faire face aux défis de demain, tout en améliorant la productivité et les revenus des exploitants.

« Notre collaboration avec SHI nous permettra d’approfondir nos connaissances afin d’offrir aux agriculteurs des solutions optimales pour améliorer la santé des sols, un facteur indispensable à l’agriculture durable », a déclaré Adrian Percy, directeur de la technologie, chez UPL. « Ce partenariat témoigne de notre volonté d’échanger avec les systèmes agricoles mondiaux et de faire passer le développement durable au niveau supérieur, dans la droite ligne de l’objectif d’OpenAg™, un réseau agricole qui met le développement durable à la portée de tous. Pas de limites, pas de frontières. »

« Nos programmes de recherche et de formation visent à améliorer la vie des agriculteurs, l’environnement et la société », a expliqué le Dr Wayne Honeycutt, PDG du Soil Health Institute. « À ce jour, notre travail s’est concentré principalement en Amérique du Nord. Cette collaboration avec UPL nous permet d’explorer et d’appliquer la gestion scientifique de la santé des sols dans d’autres parties du monde », s’est-il réjouit.

À PROPOS D’UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL et BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables, fort de plus de 5 milliards USD de chiffre d’affaires annuel. Notre entreprise est motivée par son objectif. À travers son initiative OpenAg, UPL vise à faire avancer la chaîne de valeur agricole dans son ensemble. Nous tissons un réseau qui redéfinit le mode de fonctionnement et de pensée du secteur tout entier. Nous accueillons les nouvelles idées, les innovations et les réponses inédites pour accomplir notre mission visant à améliorer la durabilité de tous les produits alimentaires. Nous sommes une des entreprises de solutions agricoles les plus importantes au monde, dont le portefeuille imposant est constitué de plus de 13 600 solutions de protection des récoltes biologiques et traditionnelles. Implantés dans plus de 130 pays, nous comptons plus de 10 000 collaborateurs dans le monde entier.

À PROPOS DU SOIL HEALTH INSTITUTE

Le Soil Health Institute est une association à but non lucratif, dont la mission est de préserver et d’optimiser la qualité et la productivité des sols, par le biais de la recherche et des progrès scientifiques. Nous fédérons des acteurs majeurs de la science de la santé des sols, et du secteur agricole, pour permettre aux agriculteurs, aux fermiers et aux propriétaires terriens d’adopter des systèmes de santé des sols qui résistent aux sécheresses, stabilisent le rendement, et accroissent leurs revenus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.