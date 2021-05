Forge conclut un financement de plus de 150 millions USD et attire de nouveaux investisseurs, en pleine ascension d’un nouveau trimestre record

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Forge Global, Inc. (« Forge »), principal marché mondial des titres privés, a annoncé aujourd’hui avoir reçu l’approbation de la FINRA pour opérer en tant que courtier unique aux côtés de SharesPost, avec lequel Forge a fusionné en 2020 ; et avoir clôturé un tour de table de plus de 150 millions USD en nouveau financement. Le financement total levé à ce jour dépasse les 250 millions USD, le dernier tour comprenant l’investisseur existant Deutsche Börse, et les nouveaux investisseurs de Forge, Temasek, Wells Fargo Strategic Capital, et LUN Partners Group, entre autres. L’intérêt constant des investisseurs stratégiques et financiers à l’échelle mondiale confirme la position de leader de Forge, alors qu’elle continue de développer de nouveaux produits et services innovants, pour répondre aux besoins du marché privé.

« Nous sommes ravis que ces entreprises remarquables s’associent à Forge, tandis que nous continuons à développer le système d’exploitation pour le marché privé », a déclaré Kelly Rodriques, PDG de Forge. « Grâce à leur soutien et leur appui, ainsi qu’à l’élan résultant de la fusion avec SharesPost, nous sommes dans une excellente position pour continuer à élaborer des solutions de classe mondiale et apporter des données, de la technologie et des liquidités à grande échelle aux marchés privés. »

Depuis sa création, Forge a réalisé plus de 9 milliards USD de transactions dans près de 400 entreprises privées. Dans les mois qui ont suivi son acquisition de SharesPost, la société a comptabilisé trois trimestres record consécutifs, y compris au premier trimestre 2021, au cours duquel Forge a réalisé 1400 transactions pour un volume totalisant plus de 730 millions USD.

Forge entend utiliser le financement supplémentaire pour continuer à étendre ses offres de services aux États-Unis et au-delà. Jane Atherton, directrice générale des investissements, chez Temasek International, et Paul Hilgers, directeur général de l’activité de marché au comptant, chez Deutsche Börse, rejoindront le conseil d’administration de Forge.

« L’importance des marchés privés augmente, tant pour les entreprises que pour les investisseurs », explique Christoph Hansmeyer, responsable de la stratégie du groupe et des F&A, chez Deutsche Börse. « Investir dans Forge témoigne de notre engagement à aider les entreprises à accéder à des liquidités publiques et privées, et permet aux investisseurs mondiaux de participer à la richesse créée à la fois sur les marchés publics et privés. »

Avec plus de 642 entreprises licornes privées dans le monde, totalisant 2 billions USD en évaluation collective, nombre d’entre elles restant privées pendant 10 ans ou plus, les entreprises licornes se tournent de plus en plus vers le marché privé, à la recherche des solutions de liquidité fournies par Forge. Les institutions mondiales, par le biais de leurs investissements dans Forge, montrent un intérêt accru pour les nouveaux produits et services innovants basés sur les principales capacités de trading sur le marché secondaire, fournis par la plateforme Forge.

« Le marché des valeurs mobilières privées joue un rôle de plus en plus important dans le paysage financier d’aujourd’hui, et Wells Fargo reconnaît l’importance d’une plateforme numérique telle que Forge, dans l’évolution continue de ce marché », a souligné Tom Richardson, responsable des principaux investissements technologiques, chez Wells Fargo Strategic Capital. « Les solutions de liquidité de Forge simplifient la complexité des transactions sur le marché privé et introduisent une plus grande transparence dans le processus de découverte des prix. Nous sommes ravis des opportunités que cela offre à nos clients, et impatients de voir la croissance continue de Forge. »

En février 2021, Forge a lancé Forge Company Solutions, une gamme complète de solutions de liquidité pour les entreprises privées à forte croissance, afin de faciliter les programmes de liquidité personnalisés, notamment la liquidité de la direction, la liquidité des employés parrainés par l’entreprise, les offres publiques d’achat, et les inscriptions directes.

À propos de Forge

Forge répond aux besoins complexes et émergents de l’écosystème du marché privé, en créant de nouvelles connexions grâce à sa technologie, ses données et ses compétences d’experts. Fondée en 2014, la société autonomise les investisseurs et les actionnaires en facilitant la liquidité sur les marchés privés. Forge est soutenue par les principaux investisseurs de la Silicon Valley, et de grandes institutions mondiales, notamment Deutsche Börse, Temasek, Wells Fargo, BNP Paribas, FT Partners, Draper Associates, Peter Thiel, Munich Re Ventures, et LUN Partners Group. Les services liés aux titres sont offerts par Forge Market, LLC (« Forge Markets ») et SharesPost Financial Corporation (« SPFC »), chacune étant membre de FINRA/SIPC, et constituant une filiale en propriété exclusive de Forge Global, Inc. Les informations transactionnelles comprennent les transactions effectuées par SPFC, Forge Markets et Emerson Equity, LLC (membre FINRA/SIPC et courtier pour SharesPost, Inc.) en 2011.

