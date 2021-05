HCL va bâtir une nouvelle fondation numérique pour Hitachi ABB Power Grids

NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), une société technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait passé un contrat pluriannuel avec Hitachi ABB Power Grids, le chef de file des solutions d’énergie, numériques et durables, pour bâtir une toute nouvelle fondation numérique dans le cadre d’un programme de transformation mondiale. Grâce à cet engagement, HCL aidera Hitachi ABB Power Grids à créer une nouvelle organisation informatique indépendante, efficace et moderne. L’engagement soutiendra sa transformation d’entreprise continue en réduisant la dépendance à l’infrastructure de services informatiques, traditionnelle d’ABB.

Hitachi ABB Power Grids a été constituée en 2020 en tant que coentreprise entre Hitachi et ABB, pour créer un nouveau chef de file mondial à l’avant-garde des technologies de production d’énergie et numériques. Dans le cadre de la nouvelle fondation numérique, HCL fournira des services cloud hybrides, des services d’espace de travail numérique, des services de réseaux nouvelle génération, une gestion de services unifiée, et des services de cybersécurité. S’appuyant sur les offres « Cloud Smart » de HCL, Hitachi ABB Power Grids bénéficiera d’un portefeuille adaptable avec des services de cloud innovants, propulsés par l’automatisation intelligente et un puissant écosystème de partenaires. Ces capacités amélioreront les opérations d’Hitachi ABB Power Grids dans plus de 90 pays, et les expériences d’utilisateur final, de ses 36 000 employés à travers le monde. Hitachi ABB Power Grids a déterminé que HCL était le mieux placé pour développer à partir de zéro une nouvelle Fondation numérique qui répondrait à ses objectifs stratégiques consistant à décupler la simplicité, la rapidité et l’évolutivité dans l’ensemble de ses opérations mondiales. HCL mettra en place des plateformes numériques stratégiques, une normalisation mondiale des services informatiques, et des solutions d’avenir pour suivre le rythme des exigences professionnelles et des capacités technologiques en évolution.

« En tant que chef de file de la technologie d’avant-garde, nous numérisons toute la chaîne de valeur de l’énergie afin de rendre les réseaux électriques mondiaux plus solides, plus intelligents et plus écologiques. Il est essentiel que cette transformation inclue également nos opérations internes, et les solutions que nous créons pour nos clients », a déclaré Michael Loechle, le directeur informatique de Hitachi ABB Power Grids. « Nous savions que nous devions nous écarter de l’organisation informatique traditionnelle dont nous avions hérité, et que HCL était le partenaire stratégique idéal qui nous permettrait de créer un modèle d’exploitation, de nouvelle génération. Nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité de HCL, d’une part de créer des solutions de haute qualité et axées sur l’utilisateur final, pour nos employés, d’autre part, d’offrir un modèle de bout en bout garantissant une exécution homogène. Le bilan de HCL quant à sa contribution à une culture d’innovation dans la prestation de services nous garantira les meilleurs atouts pour profiter des bénéfices durables et à long terme, de la numérisation. »

« Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’Hitachi ABB Power Grids pour bâtir un nouvel environnement informatique, numérique et indépendant. HCL apportera ses compétences d’experts, largement développées, en matière d’exécution de programmes de développement complexes pour le nouveau monde numérique », a commenté pour sa part Pankaj Tagra, vice-président d’entreprise, et directeur des marchés nordique et DACH, chez HCL Technologies. « L’opportunité de bâtir une nouvelle Fondation numérique pour une telle organisation figurant parmi les plus importantes au monde, témoigne de la confiance de nos clients envers les compétences spécialisées de HCL, qui en font un catalyseur du changement vers les solutions de nouvelle génération. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.