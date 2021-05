Ingram Micro annonce une relation mondiale avec UiPath, le leader des logiciels d'automatisation d'entreprise.

"Robotic process automation is an important component within a company's digital transformation game plan, and a great sales wedge for channel partners to introduce DX solutions and services into their existing end user customer base," said Sabine Howest, vice president, global partner engagement and IoT, Ingram Micro Inc. "Using AI to automate repeatable, rules-driven processes is a practice companies of all sizes can benefit from and a growth opportunity we're ready to drive with UiPath through our growing and global Advanced Solutions organization." (Photo: Business Wire)

"Robotic process automation is an important component within a company's digital transformation game plan, and a great sales wedge for channel partners to introduce DX solutions and services into their existing end user customer base," said Sabine Howest, vice president, global partner engagement and IoT, Ingram Micro Inc. "Using AI to automate repeatable, rules-driven processes is a practice companies of all sizes can benefit from and a growth opportunity we're ready to drive with UiPath through our growing and global Advanced Solutions organization." (Photo: Business Wire)

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Étoffant son portefeuille d'intelligence artificielle (IA), Ingram Micro Inc. a annoncé aujourd'hui une relation commerciale élargie et désormais mondiale avec UiPath, une société leader en logiciels d'automatisation d'entreprise et un innovateur technologique en matière d'automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, RPA).

À l'ère de la transformation numérique (DX), la RPA permet aux organisations d'optimiser l'efficacité, le déterminisme du flux de travail, la précision des opérations et la conformité aux réglementations en automatisant les tâches ordinaires, répétitives et chronophages. De plus, au sein d’une organisation, les robots logiciels permettent de mettre en place une automatisation généralisée tout en réduisant les coûts. Offrant depuis quelques années des solutions d'IA et de RPA, le vaste portefeuille de solutions sophistiquées d'Ingram Micro est devenu l'une des activités mondiales à la croissance la plus rapide de l'organisation.

« L'automatisation des processus robotiques est un élément important dans l’arsenal stratégique de transformation numérique d'une entreprise, et, pour les partenaires de distribution, un excellent argument de vente en vue d'introduire des solutions et des services DX dans leur clientèle d'utilisateurs finaux existante », a déclaré Sabine Howest, vice-présidente, engagement des partenaires mondiaux et IdO chez Ingram Micro Inc. « L'utilisation de l'IA pour automatiser des processus reproductibles et régis par des règles est une pratique dont les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier et une opportunité de croissance que nous sommes prêts à exploiter avec UiPath grâce à notre organisation mondiale de solutions sophistiquées en pleine croissance. »

« Nous sommes ravis qu'UiPath offre une assistance supplémentaire aux fournisseurs de services à haute valeur ajoutée comme nous par le biais de son nouveau programme Ingram Micro », a déclaré Bhavyesh Virani, co-PDG de WonderBotz, un partenaire d'UiPath. « L’envergure mondiale d'Ingram Micro va aider WonderBotz à répondre à la demande croissante pour nos services personnalisés ainsi que pour nos solutions clé en main prédéfinies, notamment pour les professionnels de la finance et de la comptabilité (F&A) et les leaders de la santé, de la finance, de la banque et de l'hôtellerie. Le nouveau programme UiPath / Ingram Micro profite à tout le monde, car il nous permet de consacrer plus de temps à fournir des services clients à la pointe du secteur. »

La relation d'Ingram Micro avec UiPath a débuté en Inde en 2018 et a été rapidement suivie par la Chine. Cette relation s’étend actuellement à l'Amérique du Nord et à l'Amérique latine ainsi qu'à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Afrique et au reste de l'Asie-Pacifique. L'équipe d'Ingram Micro maintient une équipe d'experts UiPath mature et dédiée dont la mission est d’aider les partenaires de distribution tout au long du cycle de vente, y compris l'identification des opportunités, l’élaboration des modèles, les services de conseil, les licences et la formation. Avec le soutien des centres d'excellence d'Ingram Micro, les partenaires de distribution qui vendent UiPath bénéficient des meilleures pratiques partagées, des services d'assistance « Suivez le soleil » et des ressources mondiales conçues pour répondre aux diverses demandes du marché au niveau local, régional et mondial.

« Ingram Micro et UiPath sont avant tout des organisations de partenariat qui s’engagent toutes les deux à constamment investir dans leurs partenaires pour favoriser une plus grande différenciation des services, une croissance exceptionnelle et une rentabilité améliorée », déclare Thomas Hansen, directeur des revenus chez UiPath. « L'automatisation d'entreprise est une catégorie que les partenaires ne peuvent ignorer, et un investissement que font les entreprises parce que cette automatisation offre un retour sur investissement immédiat et mesurable en plus d’améliorer l'expérience des associés et des clients. Nous sommes ravis d'étendre notre relation fructueuse avec Ingram Micro dans le monde entier et sommes impatients d'aider les partenaires de distribution à capitaliser sur le potentiel commercial de la RPA. »

Dans le rapport Forrester Wave™* du T1 2021 : Robotic Process Automation a nommé UiPath « leader » ayant obtenu le meilleur score dans chacune des trois catégories : Offre Actuelle, Stratégie et Présence sur le Marché. De plus, Cheryln Chin, vice-présidente des alliances et partenaires mondiaux d'UiPath, et Eddie O'Brien, vice-président principal des opérations et des partenaires, ont récemment été cités dans la liste 2021 des chefs de chaîne CRN, aux côtés de huit dirigeants de la chaîne Ingram Micro.

L'ensemble du portefeuille UiPath est dès à présent disponible pour les partenaires de distribution d'Ingram Micro dans le monde entier. Pour en savoir plus sur UiPath, contactez votre responsable partenaire Ingram Micro. Pour obtenir une offre d'assistance, envoyez un e-mail à l’adresse : UiPath-licensing@ingrammicro.com et pour les ventes et le support avant-vente, envoyez un e-mail à l’adresse : UiPath-sd@ingrammicro.com.

*Forrester Wave™ : Robotic Process Automation, Q1 2021, 15 mars 2021

À propos d'UiPath

L’objectif d’UiPath est de délivrer la Fully Automated Enterprise™ (Entreprise entièrement automatisée), dans laquelle les entreprises utilisent l'automatisation pour libérer leur plus grand potentiel. UiPath offre une plateforme d'automatisation de bout en bout, combinant les principales solutions d’automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, RPA) avec une gamme complète de fonctionnalités qui permettent à chaque organisation de faire évoluer rapidement leurs opérations commerciales numériques.

À propos d’Ingram Micro

Ingram Micro aide les entreprises à concrétiser les promesses de la technologie. La société offre un spectre complet de services mondiaux de technologie et de chaîne logistique à des entreprises du monde entier. Une solide expertise en solutions technologiques, mobilité, cloud et solutions de chaîne logistique permet aux partenaires commerciaux d’opérer de manière efficace et avec succès sur les marchés qu’ils desservent. Une agilité sans pareille, des connaissances approfondies du marché et la confiance et la fiabilité gagnées au fil de dizaines d’années de relations éprouvées sont ce qui distingue Micro Ingram et lui confère une longueur d’avance. Découvrez de quelles façons Ingram Micro peut vous aider à concrétiser les promesses de la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ingrammicro.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.