Smiths Medical et Ivenix s’associent pour révolutionner la gestion des perfusions grâce à une gamme complète et inédite de solutions destinées au marché américain de la santé

MINNEAPOLIS et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Smiths Medical, leader mondial dans le secteur des dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui la formation d’un partenariat exclusif avec Ivenix, Inc., qui permet aux deux entreprises d’être les premières aux États-Unis à offrir une gamme complète de solutions de gestion des perfusions répondant aux besoins de santé sur l’ensemble du continuum de soins. Ce partenariat à long terme, qui inclut un investissement stratégique de Smiths Medical, réunit deux entreprises innovantes sous un objectif commun consistant à révolutionner la gestion des perfusions afin d’améliorer la sécurité des patients et de répondre aux besoins actuels et futurs des prestataires de santé.

Ivenix, société de technologies médicales déterminée à éliminer les préjudices subis par les patients à cause de la perfusion, a développé de A à Z la première et unique pompe à perfusion à grand volume destinée à satisfaire aux dernières directives relatives aux pompes à perfusion de la Food and Drug Administration, qui permettent de résoudre des problèmes de sécurité récurrents liés aux pompes. Le fait d’assurer la sécurité des patients et l’efficience clinique constitue un élément critique dans le cadre de la gestion réussie des perfusions vitales. Aujourd’hui, les erreurs liées à la perfusion représentent plus de 50 % des 1,5 million d’événements indésirables médicamenteux rapportés chaque année à la FDA,1, et les événements indésirables médicamenteux liés à la perfusion coûtent chaque année au système de santé plus de 2 milliards USD.2

Le portefeuille complémentaire de systèmes de perfusion leaders du secteur CADD®-Solis et Medfusion® de Smiths Medical inclut des pompes à seringue et des pompes ambulatoires qui sont utilisées dans les soins intensifs adultes et néonatals, dans les blocs opératoires, ainsi que dans la gestion de la douleur à la fois à l’hôpital et à domicile. En ajoutant le Système de perfusion Ivenix à son portefeuille de produits aux États-Unis, Smiths Medical renforcera son offre sur le segment des dispositifs de perfusion à grand volume, dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards USD.

« En tant que chercheur spécialisé dans les pompes intelligentes IV à grand volume, je suis particulièrement consciente des nombreuses problématiques de sécurité et d’utilisation qui existent avec les produits actuels », a déclaré Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA, professeure agrégée et co-directrice du Nursing-Engineering Center for Innovation à l’Université du Massachusetts à Amherst. « L’innovation dans le domaine des pompes intelligentes IV est attendue depuis longtemps, et je suis heureuse de découvrir de nouvelles options permettant aux cliniciens en soins intensifs d’envisager la délivrance de liquides et médicaments vitaux dans ce domaine particulièrement important lié à la sécurité des patients. »

« Le partenariat de longue date entre Smiths Medical et Ivenix veillera à ce que nous proposions la nouvelle génération de solutions de gestion des perfusions aux hôpitaux des États-Unis, et honore notre engagement consistant à fournir des thérapies vitales aux patients ainsi que des renseignements aux prestataires », a déclaré JehanZeb Noor, PDG de Smiths Medical. « Notre investissement dans Ivenix encouragera la recherche et le développement nécessaires pour continuer de s’appuyer sur cette ressource critique, ainsi que pour fournir des solutions globales aux hôpitaux et systèmes de santé. »

Le Système de perfusion Ivenix inclut une pompe à perfusion à grand volume équipée de dispositifs d’administration, d’outils de gestion des perfusions et d’analyses, afin de fournir des renseignements aux prestataires de soins et de promouvoir l’efficience. Le système a obtenu une autorisation 510(k) en 2019, et établit une nouvelle norme en matière d’administration des perfusions, en réinventant la sécurité, la simplicité et l’interopérabilité. Le système s’articule autour du patient et du clinicien, et vise à réduire les erreurs liées à la perfusion, ainsi qu’à réduire le coût total de possession.

« Ce partenariat nous permet d’accélérer la portée commerciale de notre plateforme de perfusion, et de fournir ensemble un portefeuille de solutions de perfusion de premier plan, afin de délivrer la norme la plus élevée en matière de soins de perfusion sécurisés et intégrés », a déclaré Jorgen B. Hansen, PDG d’Ivenix.

Smiths Medical lancera le système de perfusion Ivenix dans le cadre de son portefeuille de systèmes de perfusion pendant l’été 2021.

À propos de Smiths Medical

Une société innovatrice leader dans le secteur des technologies médicales spécialisées destinées aux marchés mondiaux, se concentrant sur les segments de marché de la distribution de médicaments, des soins vitaux et des dispositifs de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site www.smiths-medical.com.

À propos d’Ivenix

Ivenix, Inc. est une société de technologie médicale qui entend éliminer les préjudices subis par les patients à cause de la perfusion. La société a été créée afin de développer des solutions innovantes qui transforment l’administration des perfusions. Ivenix a conçu de A à Z un système de perfusion permettant de rationaliser l’administration de médicaments, et de faire accéder la technologie de perfusion à l’ère numérique. Le Système de perfusion Ivenix inclut une pompe à perfusion à grand volume soutenue par un système robuste de gestion des perfusions, conçu pour établir de nouvelle normes en termes de simplicité, d’intelligence et de fiabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ivenix.com. Le Système de perfusion Ivenix a été homologué par la FDA.

Références :

Rapport de la FDA, données archivées ODPHP. Health Care Quality and Patient Safety: Adverse Drug Events (Qualité des soins de santé et sécurité des patients : événements indésirables médicamenteux). 2017

