Forge fecha mais de US$ 150 milhões em financiamento e adiciona novos investidores em meio a outro trimestre de recordes

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Forge Global, Inc. (a “Forge”), importante mercado global de títulos privados, anunciou hoje que recebeu a aprovação da FINRA para operar como uma única corretora de valores com a SharesPost, que realizou fusão com a Forge em 2020, o que encerrou uma rodada de novo financiamento de forte demanda superior a US$ 150 milhões. O financiamento total levantado até o momento supera os US$ 250 milhões com a rodada mais recente e inclui o atual investidor Deutsche Börse e os novos investidores da Forge Temasek, Wells Fargo Strategic Capital, LUN Partners Group, entre outros. O interesse contínuo de investidores estratégicos e financeiros globais valida a posição de liderança da Forge à medida que ela segue desenvolvendo produtos e serviços inovadores para suprir as necessidades do mercado privado.

“Recebemos com grande satisfação essas empresas incríveis como parceiras da Forge ao continuarmos desenvolvendo o sistema operacional para o mercado privado”, declarou Kelly Rodriques, CEO da Forge. “Com o apoio e o respaldo desses investidores, e o impulso gerado pela fusão com a SharesPost, estamos em uma excelente posição para seguir criando soluções de padrão internacional e proporcionando dados, tecnologia e liquidez em escala aos mercados privados.”

Desde sua criação, a Forge já concluiu mais de US$ 9 bilhões em transações em aproximadamente 400 empresas privadas. Após ter adquirido a SharesPost, a empresa registrou três trimestres de recordes consecutivos, inclusive o primeiro trimestre de 2021, quando a Forge concluiu 1.400 transações com um volume total superior a US$ 730 milhões.

A Forge pretende utilizar o financiamento adicional para continuar ampliando ofertas de serviços nos Estados Unidos e em outros países. Jane Atherton, diretora administrativa de investimento da Temasek International, e Paul Hilgers, diretor administrativo da área de mercado de caixa da Deutsche Börse, passarão a integrar o conselho de administração da Forge.

“Os mercado privados têm adquirido cada vez mais importância, para empresas e também para investidores”, explicou Christoph Hansmeyer, chefe de estratégia, fusões e aquisições do grupo na Deutsche Börse. “Investir na Forge demonstra nosso compromisso de ajudar empresas a terem acesso a liquidez por canais públicos e privados, e possibilita que investidores globais participem da riqueza criada nos mercados públicos e privados.”

Com mais de 642 empresas-unicórnio de capital fechado em todo o mundo que totalizam coletivamente US$ 2 trilhões em valor e com muitas delas mantendo seu capital fechado por 10 anos ou mais, essas empresas têm recorrido cada vez mais ao mercado privado em busca de soluções de liquidez como as oferecidas pela Forge. Por meio de seus investimentos na Forge, instituições globais estão sinalizando ter maior interesse em produtos e serviços inovadores desenvolvidos a partir dos recursos de negociação secundária proporcionados pela plataforma Forge.

“O mercado de títulos privados desempenha um papel de crescente importância no panorama financeiro atual, e a Wells Fargo reconhece a grande relevância de uma plataforma digital como a Forge na evolução contínua desse mercado”, afirmou Tom Richardson, chefe de investimentos principais em tecnologias da Wells Fargo Strategic Capital. “As soluções de liquidez da Forge simplificam as complexidades de transações de mercados privados e adiciona ainda mais transparência ao processo de descoberta de preço. Vemos com grande otimismo as oportunidades que isso proporciona a nossos clientes e esperamos presenciar o crescimento contínuo da Forge.”

Em fevereiro de 2021, a Forge lançou o Forge Company Solutions, um pacote abrangente de soluções de liquidez para que empresas de capital fechado e crescimento elevado viabilizassem programas de liquidez personalizados como liquidez executiva, liquidez de funcionários patrocinada pela empresa, ofertas em processos de concorrência e listagens diretas.

Sobre a Forge

A Forge supre as necessidades complexas e emergentes do ecossistema de mercados privados ao desenvolver novas conexões por meio de nossa tecnologia, dados e experiência. Fundada em 2014, a empresa fortalece investidores e acionistas ao viabilizar a liquidez nos mercados privados. A Forge conta com o respaldo dos maiores investidores do Vale do Silício e grandes instituições globais como Deutsche Börse, Temasek, Wells Fargo, BNP Paribas, FT Partners, Draper Associates, Peter Thiel, Munich Re Ventures e LUN Partners Group. Os serviços relacionados com valores mobiliários são oferecidos pela Forge Market, LLC (a “Forge Markets”) e pela SharesPost Financial Corporation (a “SPFC”), sendo cada uma delas membro da FINRA/SIPC e subsidiárias de propriedade integral da Forge Global, Inc. Informações sobre transações incluem negociações realizadas pela SPFC, Forge Markets e Emerson Equity, LLC (membro da FINRA/SIPC e corretora de valores da SharesPost, Inc.) em 2011.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.