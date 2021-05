Smiths Medical en Ivenix werken samen om infusiebeheer te revolutioneren met allereerste uitgebreide reeks infusieoplossingen in de Amerikaanse gezondheidszorg

MINNEAPOLIS EN BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Smiths Medical, een wereldwijde leider op het gebied van medische hulpmiddelen, heeft vandaag aangekondigd dat het een exclusief partnerschap is aangegaan met Ivenix, Inc. waarmee de bedrijven worden gepositioneerd als de eerste in de VS die een uitgebreide reeks oplossingen voor infusiebeheer aanbiedt om te voldoen aan de gezondheidszorgbehoeften in alle aspecten van de zorg. Het langetermijnpartnerschap, dat een strategische investering van Smiths Medical omvat, verenigt twee innovators met als gemeenschappelijk doel een revolutie teweeg te brengen in het infusiebeheer om de patiëntveiligheid te verbeteren en te voldoen aan de behoeften van zorgverleners, voor nu en in de toekomst.

Ivenix, een medisch technologiebedrijf dat zich toelegt op het elimineren van infusiegerelateerde schade bij de patiënt, heeft de eerste en enige infusiepomp met groot volume vanaf de grond af aan ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de nieuwste richtlijnen voor infusiepompen van de Amerikaanse Food and Drug Administration die terugkerende veiligheidsproblemen met pompen aanpakken. Het waarborgen van de veiligheid van de patiënt en de klinische efficiëntie zijn cruciale componenten van succesvol levensreddend infusiebeheer. Tegenwoordig zijn infusiegerelateerde fouten verantwoordelijk voor meer dan 50% van de 1,5 miljoen bijwerkingen die jaarlijks bij de FDA worden gemeld1 en infusiegerelateerde bijwerkingen kosten de gezondheidszorg jaarlijks meer dan $ 2 miljard.2

Het complementaire portfolio van marktleidende infusiesystemen CADD®-Solis en Medfusion® van Smiths Medical omvatten injectiespuiten en ambulante pompen voor intensieve zorg voor volwassenen en pasgeborenen, operatiekamers en pijnbestrijding in zowel het ziekenhuis als thuis. Door het Ivenix-infusiesysteem aan zijn Amerikaanse productportfolio toe te voegen, versnelt Smiths Medical zijn aanbod in het segment van grote infusieapparaten, dat wordt geschat op meer dan $ 2 miljard.

“Als onderzoeker gericht op slimme IV-pompen met groot volume, ben ik me terdege bewust van de vele veiligheids- en bruikbaarheidsproblemen die er zijn met de huidige producten”, zegt Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA, een universitair hoofddocent en mededirecteur van het Nursing-Engineering Center for Innovation aan de Universiteit van Massachusetts Amherst. “Innovatie op het gebied van slimme IV-pompen had al veel eerder moeten plaatsvinden en ik ben blij om nieuwe opties te zien die artsen in de acute zorg kunnen overwegen voor de levering van levensreddende vloeistoffen en medicijnen op dit zeer belangrijke gebied van patiëntveiligheid.”

“Het langetermijnpartnerschap tussen Smiths Medical en Ivenix zorgt ervoor dat we de volgende generatie oplossingen voor infusiebeheer bij ziekenhuizen in de VS kunnen introduceren en voldoen aan onze belofte om patiënten te helpen bij het verbinden van levensreddende therapieën en inzichten bij zorgverleners”, zei JehanZeb Noor, CEO van Smiths Medical. “Onze investering in Ivenix stimuleer het onderzoek en de ontwikkeling die nodig zijn om verder te bouwen op deze cruciale bron en om holistische oplossingen te bieden voor ziekenhuizen en gezondheidssystemen.”

Het Ivenix-infusiesysteem bevat een infusiepomp met groot volume met toedieningssets, infusiebeheertools en analyses om de zorg te informeren en de efficiëntie te bevorderen. Het systeem kreeg in 2019 de 510(k)-goedkeuring en zet een nieuwe norm voor infusielevering door veiligheid, eenvoud en interoperabiliteit te heroverwegen. Het systeem is zowel op de patiënt als de arts gericht en is ontworpen om infusiegerelateerde fouten te verminderen en de totale eigendomskosten te verlagen.

“Dit partnerschap stelt ons in staat om het commerciële bereik van ons infuusplatform te versnellen en samen een portfolio van toonaangevende infuusoplossingen te bieden om de hoogste standaard van veilige en geïntegreerde infuuszorg te leveren”, zei Jorgen B. Hansen, CEO van Ivenix.

Smiths Medical lanceert in de zomer van 2021 het Ivenix-infusiesysteem als onderdeel van zijn infuusportfolio.

Over Smiths Medical

Een vooraanstaande, gespecialiseerde innovator van medische technologieën voor markten wereldwijd die zich richt op de marktsegmenten medicatietoediening, vitale zorg en veiligheidsapparatuur. Ga voor meer informatie naar www.smiths-medical.com.

Over Ivenix

Ivenix, Inc. is een bedrijf in medische technologie met een visie om schade bij de patiënt door infusie te elimineren. Het bedrijf werd opgericht om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de toediening van infusen transformeren. Ivenix ontwierp vanaf het begin een infusiesysteem om de toediening van medicatie te stroomlijnen en de infusietechnologie het digitale tijdperk in te brengen. Het Ivenix-infusiesysteem omvat een infusiepomp met een groot volume die wordt ondersteund door een robuust infusiebeheersysteem dat is ontworpen om nieuwe normen te stellen op het gebied van eenvoud, intelligentie en betrouwbaarheid. Ga voor meer informatie naar ivenix.com. Het Ivenix-infusiesysteem is goedgekeurd door de FDA.

