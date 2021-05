Forge cierra más de 150 millones de dólares en fondos y agrega nuevos inversores en medio de otro trimestre récord

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Forge Global, Inc. (“Forge”), el mercado líder mundial de valores privados, anunció hoy que ha recibido la aprobación de FINRA para operar como un corredor agente único con SharesPost, con la que Forge se fusionó en 2020, y que cerró una ronda sobredemandada de más de 150 millones de dólares en nuevos fondos. Los fondos totales recaudados hasta la fecha superan los 250 millones de dólares y la última ronda incluye al inversor existente Deutsche Börse y a los nuevos inversores de Forge: Temasek, Wells Fargo Strategic Capital, LUN Partners Group y otros. El interés continuo por parte de inversores financieros y estratégicos globales valida la posición de liderazgo de Forge a medida que sigue desarrollando productos y servicios nuevos e innovadores para satisfacer las necesidades del mercado privado.

“Nos entusiasma que estas increíbles empresas se asocien con Forge mientras continuamos desarrollando el sistema operativo para el mercado privado”, afirmó la presidenta y directora ejecutiva de Forge, Kelly Rodriques. “Con su apoyo y el respaldo e impulso que surge de la fusión de SharesPost, nos encontramos en una posición excelente para seguir generando soluciones de clase mundial y proporcionar datos, tecnología y liquidez a escala a los mercados privados”.

Desde el inicio, Forge ha completado transacciones por más de 9 mil millones de dólares en aproximadamente 400 empresas privadas. En los meses posteriores a la adquisición de SharesPost, la empresa registró tres trimestres consecutivos récord incluido el T1 de 2021 cuando Forge completó 1400 transacciones por un volumen total de más de 730 millones de dólares.

Forge tiene previsto usar los fondos incrementados para seguir expandiendo las ofertas de servicio en los Estados Unidos y en el exterior. Jane Atherton, directora general, Inversiones en Temasek International y Paul Hilgers, director general del negocio del mercado de efectivo de Deutsche Börse se unirán a la Junta de Forge.

“La importancia de los mercados privados está creciendo, tanto para las empresas como para los inversores”, explica Christoph Hansmeyer, director de Estrategia de grupo y fusiones y adquisiciones en Deutsche Börse. “Invertir en Forge representa un testimonio de nuestro compromiso de ayudar a las empresas a acceder a la liquidez tanto pública como privada, y permite a los inversores globales participar en la riqueza creada tanto en el mercado público como en el privado”.

Con más de 642 empresas unicornio privadas en todo el mundo que suman 2 billones de dólares en valoración colectiva y muchas de ellas mantiéndose privadas durante 10 años o más, las empresas unicornio recurren cada vez más al mercado privado para las soluciones de liquidez que ofrece Forge. Las instituciones globales, a través de sus inversiones en Forge, están mostrando un mayor interés en nuevos productos y servicios innovadores que se basan en las capacidades comerciales secundarias básicas que ofrece la plataforma Forge.

“El mercado de valores privados juega un papel cada vez más importante en el panorama financiero actual y Wells Fargo reconoce la importancia de una plataforma digital como Forge en la evolución continua de este mercado”, señaló Tom Richardson, director de Inversiones Tecnológicas Principales en Wells Fargo Strategic Capital. “Las soluciones de liquidez de Forge simplifican las complejidades de las transacciones del mercado privado e introducen una mayor transparencia en el proceso de descubrimiento de precios. Estamos entusiasmados con las oportunidades que esto brinda a nuestros clientes y esperamos ver el crecimiento continuo de Forge”.

En febrero de 2021, Forge lanzó Forge Company Solutions, un conjunto integral de soluciones de liquidez para empresas privadas de alto crecimiento para facilitar programas de liquidez personalizados, incluidas ofertas de licitación de liquidez para empleados patrocinadas por empresas de liquidez ejecutiva y anuncios directos.

Acerca de Forge

Forge atiende las necesidades complejas y emergentes del ecosistema del mercado privado al forjar nuevas conexiones a través de nuestra tecnología, datos y experiencia. La firma fundada en 2014 empodera a inversores y accionistas al facilitar la liquidez en los mercados privados. Forge cuenta con el respaldo de los principales inversores de Silicon Valley y de grandes instituciones globales, incluidas Deutsche Börse, Temasek, Wells Fargo, BNP Paribas, FT Partners, Draper Associates, Peter Thiel, Munich Re Ventures y LUN Partners Group. Los servicios relacionados con valores se ofrecen a través de Forge Market, LLC (“Forge Markets”) y SharesPost Financial Corporation (“SPFC”), cada una de las cuales es miembro de FINRA / SIPC y subsidiarias de propiedad total de Forge Global, Inc. La información transaccional incluye operaciones realizadas a través de SPFC, Forge Markets y Emerson Equity, LLC (miembro de FINRA / SIPC y agente de bolsa de SharesPost, Inc.) en 2011.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.