Smiths Medical e Ivenix stringono una collaborazione per rivoluzionare la gestione delle infusioni con il lancio della prima suite completa di soluzioni per infusioni nel settore sanitario statunitense

MINNEAPOLIS e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Smiths Medical, leader mondiale nello sviluppo di dispositivi medicali, ha annunciato in data odierna di aver stretto una collaborazione esclusiva con Ivenix, Inc. che permetterà alle due aziende di diventare le prime negli Stati Uniti ad offrire una suite completa di soluzioni per la gestione delle infusioni in grado di soddisfare le esigenze sanitarie lungo l’intero percorso di cura. La collaborazione a lungo termine, che comprende un investimento strategico da parte di Smiths Medical, unisce due società innovatrici con l’obiettivo comune di rivoluzionare la gestione delle infusioni allo scopo di accrescere la sicurezza dei pazienti e soddisfare le esigenze dei professionisti sanitari oggi e in futuro.

Ivenix, società impegnata nello sviluppo di tecnologie destinate al settore sanitario intese a prevenire danni ai pazienti causati dalle infusioni, ha sviluppato ex novo la prima ed unica pompa per infusioni ad alto volume rispondente alle linee guida più recenti dell’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA) concernenti i problemi di sicurezza ricorrenti associati alle pompe. La sicurezza dei pazienti e l’efficienza sotto il profilo clinico costituiscono premesse imprescindibili ai fini della debita gestione delle infusioni salvavita. Attualmente, gli errori associati alle infusioni causano oltre il 50% degli 1,5 milioni di eventi avversi associati a farmaci segnalati annualmente all’FDA, 1 ove gli eventi avversi riconducibili alle infusioni costano al sistema sanitario più di 2 miliardi di dollari all’anno.2

Il portafoglio integrativo di Smiths Medical di sistemi per infusioni leader nel settore CADD ®-Solis e Medfusion ® comprende siringhe e pompe per uso ambulatoriale per l’erogazione di cure intensive a pazienti adulti e neonati, sale operatorie e gestione del dolore in ambiente sia ospedaliero che domestico. L’aggiunta del sistema per infusioni di Ivenix (Ivenix Infusion System) al portafoglio di prodotti statunitense di Smiths Medical permetterà a quest’ultima di accelerare l’adozione delle sue soluzioni nel segmento dei dispositivi per infusioni ad alto volume, il cui valore stimato è superiore ai 2 miliardi di dollari.

“Come ricercatrice esperta in pompe per infusioni ad alto volume intelligenti, sono ben consapevole delle numerose questioni di sicurezza e usabilità che interessano i prodotti attualmente disponibili”, ha riferito la dr.ssa Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA, professoressa associata e co-direttrice del Centro per l’innovazione nell’ingegneria infermieristica (Nursing-Engineering Center for Innovation) presso l’Università del Massachusetts Amherst (University of Massachusetts Amherst). “È da molto tempo che attendiamo qualche innovazione nel campo delle pompe per infusioni intelligenti e sono pertanto molto lieta di sapere che i medici responsabili dell’erogazione di cure intensive possano ora prendere in considerazione nuove opzioni per la somministrazione di liquidi salvavita in quest’area molto importante per quanto concerne la sicurezza dei pazienti.”

“La collaborazione a lungo termine tra Smiths Medical e Ivenix garantirà l’offerta di soluzioni per la gestione delle infusioni di prossima generazione agli ospedali di tutti gli Stati Uniti, permettendoci di rendere concreto il nostro obiettivo di permettere ai pazienti di accedere a terapie salvavita e dotare i professionisti sanitari di preziosi insight”, ha affermato JehanZeb Noor, amministratore delegato di Smiths Medical. “Il nostro investimento in Ivenix contribuirà a stimolare le attività di ricerca e sviluppo necessarie per continuare a far crescere questa risorsa fondamentale e fornire soluzioni olistiche a ospedali e sistemi sanitari.”

Il sistema per infusioni di Ivenix include una pompa per infusioni ad alto volume corredato da set di somministrazione, strumenti per la gestione delle infusioni e funzionalità analitiche per orientare le decisioni terapeutiche e accrescere l’efficienza. Il sistema ha ottenuto l’autorizzazione 510(k) nel 2019 e stabilisce un nuovo standard nella somministrazione delle infusioni grazie all’adozione di un nuovo approccio alla sicurezza, alla facilità d’uso e all’interoperabilità. Il sistema è stato sviluppato pensando sia al paziente che al medico ed è stato progettato in modo tale da ridurre gli errori commessi nella somministrazione delle infusioni e contenere il costo totale di proprietà.

“Questa partnership ci permette di accelerare la portata commerciale della nostra piattaforma per infusioni e di fornire, contestualmente, un portafoglio di soluzioni per infusioni all’avanguardia osservando gli standard più rigorosi nella somministrazione di terapie infusionali sicure e integrate”, ha affermato Jorgen B. Hansen, amministratore delegato di Ivenix.

Smiths Medical lancerà il sistema per infusioni di Ivenix come parte del proprio portafoglio di soluzioni per infusioni nell’estate del 2021.

Informazioni su Smiths Medical

Fornitore innovativo di tecnologie e dispositivi medicali specialistici destinati a mercati di tutto il mondo, la società è specializzata nei segmenti di mercato relativi alla somministrazione di farmaci, all’erogazione di cure essenziali e dei dispositivi di sicurezza. Per maggiori informazioni visitate il sito www.smiths-medical.com.

Informazioni su Ivenix

Ivenix, Inc. è un’azienda dedita allo sviluppo di tecnologie medicali volte ad eliminare i danni ai pazienti causati dalle infusioni. La società è stata fondata per sviluppare soluzioni innovative in grado di trasformare la somministrazione delle infusioni. Ivenix ha progettato ex novo un sistema per infusioni inteso ad agevolare la somministrazione di farmaci e portare la tecnologia per infusioni nell’era digitale. Il sistema per infusioni di Ivenix comprende una pompa per infusioni ad alto volume supportata da un robusto sistema di gestione delle infusioni che stabilisce nuovi standard in termini di facilità d’uso, intelligenza e affidabilità. Per maggiori informazioni visitate ivenix.com. Il sistema per infusioni di Ivenix è stato approvato dall’FDA.

