Smiths Medical e Ivenix fazem parceria para revolucionar o gerenciamento de infusão com o primeiro conjunto abrangente de soluções de infusão no mercado de saúde dos EUA

A Smiths Medical, líder global em dispositivos médicos, anunciou hoje que formou uma parceria exclusiva com a Ivenix, Inc. que posiciona as empresas como as primeiras nos Estados Unidos a oferecer um conjunto abrangente de soluções de gerenciamento de infusão para atender às necessidades de saúde em todo o tratamento contínuo. A parceria de longo prazo, que inclui um investimento estratégico da Smiths Medical, une dois inovadores com o objetivo comum de revolucionar o gerenciamento de infusão para melhorar a segurança do paciente e atender às necessidades dos profissionais de saúde hoje e no futuro.

A Ivenix, uma empresa de tecnologia médica dedicada a eliminar os danos ao paciente relacionados à infusão, desenvolveu a primeira e única bomba de infusão de grande volume do zero para atender às mais recentes diretrizes de bomba de infusão da Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA), abordando problemas recorrentes de segurança com bombas. Garantir a segurança do paciente e a eficiência clínica são componentes críticos de um gerenciamento bem-sucedido de infusão que salva vidas. Hoje, os erros relacionados à infusão são responsáveis ​​por mais de 50% dos 1,5 milhão de eventos adversos a medicamentos relatados anualmente ao FDA,1 e os eventos adversos a medicamentos relacionados à infusão custam ao sistema de saúde mais de US $ 2 bilhões anualmente.2

O portfólio complementar da Smiths Medical de sistemas de infusão líderes de mercado CADD®-Solis e Medfusion® incluem seringas e bombas ambulatoriais que atendem a cuidados intensivos de adultos e neonatais, salas de cirurgia e gerenciamento da dor no hospital e em casa. Ao adicionar o Ivenix Infusion System ao seu portfólio de produtos nos EUA, a Smiths Medical acelerará sua oferta no segmento de dispositivos de infusão de grande volume, estimado em mais de US$ 2 bilhões.

“Como um pesquisador focado em bombas inteligentes IV de grande volume, estou bem ciente dos muitos problemas de segurança e usabilidade que existem com os produtos atuais”, disse Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA, professora associada e codiretora do Centro de Engenharia de Enfermagem para Inovação da Universidade de Massachusetts Amherst. “A inovação em bombas IV inteligentes está muito atrasada e estou feliz em ver novas opções para que os clínicos de cuidados intensivos considerem para o fornecimento de fluidos e medicamentos que salvam vidas nesta área muito importante da segurança do paciente”.

“A parceria de longo prazo entre a Smiths Medical e a Ivenix garantirá que estejamos trazendo a próxima geração de soluções de gerenciamento de infusão para hospitais em todos os EUA e cumpre nosso compromisso de ajudar a conectar pacientes a terapias que salvam vidas e percepções aos provedores”, disse JehanZeb Noor, diretor executivo da Smiths Medical. “Nosso investimento em Ivenix ajudará a impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento necessários para continuar a construir sobre este recurso crítico e fornecer soluções holísticas para hospitais e sistemas de saúde”.

O Ivenix Infusion System inclui uma bomba de infusão de grande volume com conjuntos de administração, ferramentas de gerenciamento de infusão e análises para informar o cuidado e aumentar a eficiência. O sistema recebeu autorização 510 (k) em 2019 e define um novo padrão na distribuição de infusão ao repensar a segurança, simplicidade e interoperabilidade. O sistema é centrado no paciente e no médico e projetado para reduzir os erros relacionados à infusão e diminuir o custo total de propriedade.

“Esta parceria nos permite acelerar o alcance comercial de nossa plataforma de infusão e, juntos, fornecer um portfólio de soluções de infusão de ponta para oferecer o mais alto padrão de cuidado de infusão seguro e integrado”, disse o diretor executivo da Ivenix, Jorgen B. Hansen.

A Smiths Medical lançará o Ivenix Infusion System como parte de seu portfólio de infusão no verão de 2021.

Sobre a Smiths Medical

Uma inovadora líder em tecnologias médicas especializadas para mercados globais, com foco nos segmentos de mercado de entrega de medicamentos, cuidados vitais e dispositivos de segurança. Para mais informações, acesse www.smiths-medical.com.

Sobre a Ivenix

A Ivenix, Inc. é uma empresa de tecnologia médica com a visão de eliminar os danos aos pacientes relacionados à infusão. A empresa foi fundada para desenvolver soluções inovadoras que transformam a distribuição de infusão. A Ivenix projetou um sistema de infusão do zero para agilizar a administração de medicamentos e trazer a tecnologia de infusão para a era digital. O Ivenix Infusion System inclui uma bomba de infusão de grande volume suportada por um sistema de gerenciamento de infusão robusto, projetado para definir novos padrões de simplicidade, inteligência e confiabilidade. Para obter informações adicionais, acesse ivenix.com. O Ivenix Infusion System é aprovado pelo FDA.

Referências:

1. Relatório FDA, dados em arquivo

2. ODPHP. Health Care Quality and Patient Safety: Adverse Drug Events. 2017

