UPL assina um acordo plurianual com a Soil Health Institute para impulsionar inovação em agricultura.

DURHAM, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--É com orgulho que nesta data de hoje, a UPL Ltd. anuncia um acordo de dois anos com a Soil Health Institute (SHI), uma organização sem fins lucrativos cuja missão é garantir a proteção e aprimorar a vitalidade e a produtividade do solo através de pesquisas e avanços científicos. Com essa colaboração, a SHI avaliará a saúde do solo em estações de campo de pesquisa e desenvolvimento da UPL selecionadas em todo o mundo (incluindo a OpenAg Farm da UPL no Brasil), oferecerá treinamento de solo para agrônomos e ajudará a estabelecer protocolos de P&D para a avaliação dos impactos de práticas de gestão na saúde do solo.

O solo é a base dos agroecossistemas mundiais que fornecem alimentos, ração, fibra e combustível. Até 2050, o mundo será desafiado a alimentar 9 bilhões de pessoas enquanto gerencia também os recursos naturais e o impacto da mudança climática. A UPL, com sua missão de tornar cada produto alimentício mais sustentável, colabora com parceiros, agricultores e importantes partes interessadas no atendimento da futura demanda agrícola, e a melhoria da saúde do solo será essencial para alcançar esse objetivo.

Os agricultores que adotam sistemas regenerativos de saúde do solo podem ajudar nossas nações a cultivar alimentos para uma população em expansão, mitigar e adaptar à mudança climática, melhorar a qualidade da água e aumentar a biodiversidade. A parceria com a SHI avançará o entendimento das práticas regenerativas mais benéficas e escalonáveis que a agricultura pode implementar para atender aos desafios do amanhã, enquanto, ao mesmo tempo, melhora a produtividade e meios de subsistência do agricultor.

“Nossa colaboração com a SHI é um passo em direção ao entendimento do nosso solo de uma maneira mais profunda para fornecer as soluções certas para que agricultores aprimorem a saúde do solo, um elemento-chave para a agricultura sustentável”, disse Adrian Percy diretor de tecnologia da UPL. “Ela exemplifica nossa crença em ativar conexões por todo o sistema agrícola do mundo e alimentar novos níveis de crescimento sustentável, em linha com nosso propósito OpenAg™, uma rede agrícola que alimenta o crescimento sustentável para todos. Sem limites, sem fronteiras”.

“Nossos programas de pesquisa e treinamento são focados para oferecer resultados úteis para agricultores, para o meio ambiente e para a sociedade”, disse o Dr. Wayne Honeycutt, diretor executivo da Soil Health Institute. “Até agora, a maioria do nosso trabalho tem sido realizado na América do Norte. Essa colaboração com a UPL nos permitirá explorar ainda mais e traduzir a ciência da saúde do solo em práticas de gestão viáveis também em outras regiões do mundo”, disse Honeycutt.

SOBRE A UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) é uma fornecedora global de agricultura sustentável, produtos e soluções, com receita anual que excede US$ 5 bilhões. Somos uma empresa liderada pelo propósito. Através da OpenAg, a UPL está focada em facilitar o processo para toda a cadeia de valor agrícola. Estamos construindo uma rede que redefine a maneira que um setor inteiro pensa e trabalha — aberta a ideias novas, maneiras inovadoras e novas respostas, à medida que lutamos em direção à nossa missão para tornar cada produto alimentício mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas no mundo, nosso robusto portfólio consiste em soluções de proteção de safra tradicional com mais de 13.600 registros. Estamos presente em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colegas globalmente.

SOBRE A SOIL HEALTH INSTITUTE

A Soil Health Institute é uma empresa global sem fins lucrativos com a missão de proteger e aprimorar a vitalidade e produtividade do solo através de pesquisa e avanço científico. Reunimos líderes da ciência e do setor de saúde do solo para ajudar agricultores, fazendeiros e proprietários a adotar sistemas de saúde do solo que desenvolvam resiliência à seca, estabilizem a colheita e beneficiem seus resultados.

