SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Forge Global, Inc. (“Forge”), de toonaangevende wereldwijde markt voor particuliere effecten, heeft vandaag aangekondigd dat het FINRA-goedkeuring heeft gekregen om als een enkele broker-dealer te opereren met SharesPost, waarmee Forge in 2020 is gefuseerd , en dat het een overtekende ronde van meer dan $ 150 miljoen aan nieuwe financiering heeft afgesloten. De totale financiering die tot nu toe is opgehaald, bedraagt meer dan $ 250 miljoen met de laatste ronde inclusief bestaande investeerder Deutsche Börse en Forge’s nieuwe investeerders Temasek, Wells Fargo Strategic Capital, LUN Partners Group en anderen. De aanhoudende interesse van wereldwijde strategische en financiële investeerders bevestigt Forge’s leidende positie bij het blijven ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten en diensten om aan de behoeften van de particuliere markt te voldoen.

