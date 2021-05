NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), prestigiosa società tecnologica di portata globale, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un contratto di durata pluriennale con Hitachi ABB Power Grids, leader nello sviluppo di soluzioni digitali sostenibili per il settore energetico, per la realizzazione di nuove fondamenta digitali su terreni edificabili nell’ambito del suo programma di trasformazione globale. Ai sensi dell’accordo in oggetto, HCL aiuterà Hitachi ABB Power Grids a creare una nuova organizzazione IT efficiente, moderna e indipendente.

