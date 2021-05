DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigt UPL Ltd. met trots een tweejarige overeenkomst aan met het Soil Health Institute (SHI), een non-profitorganisatie met als missie het beschermen en verbeteren van de vitaliteit en productiviteit van de bodem door wetenschappelijk onderzoek en vooruitgang. Met deze samenwerking zal SHI de bodemgezondheid evalueren op geselecteerde UPL-veldstations voor onderzoek en ontwikkeling over de hele wereld (inclusief UPL’s OpenAg Farm in Brazilië), bodemgezondheid training geven voor UPL-landbouwkundigen in het veld en helpen bij het opstellen van R&D-protocollen voor het evalueren van de impact van management praktijken op het gebied van bodemgezondheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.