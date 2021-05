DURHAM, Carolina del Nord--(BUSINESS WIRE)--UPL Ltd. è orgogliosa di annunciare quest’oggi la stipula di un accordo di durata biennale con il Soil Health Institute (SHI), un’organizzazione non profit la cui missione consiste nel salvaguardare e migliorare la vitalità e la produttività del suolo attraverso la ricerca e i progressi scientifici. Ai sensi di questo accordo di collaborazione, l’SHI valuterà la salute del suolo presso diverse stazioni di ricerca e sviluppo sul campo di UPL in varie regioni del mondo (compresa l’azienda agricola OpenAg di UPL in Brasile), fornirà formazione in materia di salute del suolo agli agronomi sul campo di UPL e contribuirà alla messa a punto di protocolli di ricerca e sviluppo per valutare gli impatti esercitati dalle pratiche gestionali sulla salute del suolo.

Il suolo è la base degli agro-ecosistemi del mondo che forniscono cibo, mangimi, fibre e carburante.

