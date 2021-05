SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Forge Global, Inc. (“Forge”), il maggiore mercato globale di titoli privati, ha annunciato oggi di aver ottenuto l’autorizzazione dell’ente FINRA per operare come singolo intermediario di borsa insieme a SharesPost, con cui Forge si è fusa nel 2020 e di aver chiuso un round sovrascritto di oltre 150 milioni di dollari in nuovi finanziamenti. I fondi di finanziamento raccolti ad oggi ammontano complessivamente a più di 250 milioni di dollari. All’ultimo round hanno partecipato l’investitore preesistente Deutsche Börse e i nuovi investitori di Forge, tra cui Temasek, Wells Fargo Strategic Capital, LUN Partners Group.

