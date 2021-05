Mitsubishi Power e Powin formam parceria para melhorar a confiabilidade da rede da Califórnia com dois projetos de armazenamento de energia de bateria

A Mitsubishi Power Americas, Inc. e a Powin, LLC estão ajudando a Southern Power a melhorar a confiabilidade da energia renovável na Califórnia com dois projetos de sistemas de armazenamento de energia de bateria (battery energy storage system, BESS). Esses projetos totalizam 640 megawatts hora e serão colocados nas instalações de energia solar de Garland e Tranquility da Southern Power para fornecer capacidade adicional de recursos flexível para integrar energia renovável intermitente à rede. (Crédito: Mitsubishi Power)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Southern Power concedeu à Mitsubishi Power Americas, Inc. e à Powin, LLC um pedido para dois projetos de sistemas de armazenamento de energia de bateria (battery energy storage system, BESS) em larga escala, totalizando 640 megawatts hora (MWh). Esses projetos vão melhorar a confiabilidade da rede da Califórnia com capacidade de recurso flexível adicional para integração à rede de energia renovável intermitente.

Os projetos de BESS estão entre os primeiros colocados em projetos de energia solar e armazenamento na Califórnia e representam alguns dos maiores aperfeiçoamentos de energia solar e armazenamento na América do Norte até hoje. Eles foram concebidos para um ciclo de vida de 20 anos e quatro horas de duração de armazenamento de energia. As instalações da Southern Power da Garland Solar, de 205 megawatts (MW), no condado de Kern e as da Tranquillity, de 204 MW, no condado de Fresno, aumentarão, respectivamente, 88 MW e 352 MWh e 72 MW e 288 MWh. Os dois projetos estão previstos para entrar em funcionamento em 2021.

Os projetos de armazenamento de energia solar serão de propriedade em parceria com a AIP Management e a Global Atlantic Financial Group, ambas com interesses de propriedade existente nas instalações de energia solar de Garland e Tranquillity, que entraram em operação comercial em 2016. A Southern Power opera os projetos de energia solar e será responsável pela operação dos projetos de armazenamento de energia mediante a conclusão.

Esses dois projetos de armazenamento de energia se alinham com a estratégia de crescimento da Southern Power de desenvolvimento e aquisição de projetos cobertos por contratos de longo prazo com fortes contrapartidas de crédito.

Geoff Brown, diretor executivo da Powin, disse “ Estamos satisfeitos por continuar nosso relacionamento com a Mitsubishi Power e por termos sido escolhidos como um parceiro de confiança pela Southern Power para fornecer BESS a longo prazo para os projetos de Garland e Tranquillity. Essa concessão destaca o fato de que a energia solar fotovoltaica de larga escala combinada com armazenamento de energia é de custo competitivo. Parabenizamos a Southern Power por dar esse passo para ajudar a Califórnia a atingir seus objetivos de energia limpa com o armazenamento de energia”.

Tom Cornell, vice-presidente sênior da NEXT da Mitsubishi Power, disse “ A Mitsubishi Power está empolgada por aproveitar nossa rede de capacidades nas Américas e globalmente para trazer soluções de baixo carbono à Southern Power. Esses projetos de armazenamento de energia de bateria, nos quais usaremos tecnologia de fosfato de lítio e ferro, combinam com nossa visão de fornecer soluções de armazenamento de energia de curto e longo prazo que incluem íon de lítio, hidrogênio e outras tecnologias de armazenamento emergentes. Temos orgulho de fornecer à Southern Power uma solução de armazenamento de energia que melhora a confiabilidade da rede de energia elétrica da Califórnia. Junto com nossos clientes e parceiros, estamos criando uma ‘Change in Power’ (Mudança na Energia)”.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc., com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de dois mil especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se dedicam a capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Sul e na América do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aeroderivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é subsidiária de propriedade integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Powin, LCC

A Powin é uma líder global no projeto e fabricação de soluções de armazenamento de energia de bateria seguras e escaláveis. Por quase toda a década passada, a Powin trabalhou para promover sua tecnologia patenteada de gerenciamento de bateria e desenvolver ofertas de produto líderes de mercado. Com sede em Tualatin, no Oregon, a Powin construiu mais de 600 MWh de sistemas, apoiando 54 projetos em 10 estados e 8 países. A Powin tem uma linha de produção contratada para fornecer mais de 4.000 MWh de sistemas de armazenamento de energia globalmente durante os próximos cinco anos. A jornada da Powin está apenas começando. Caso tenha interesse em saber mais, visite www.powin.com.

