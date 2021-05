Un premier contrat pour les travailleuses du refuge Leeds and Grenville Interval House

BROCKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Les membres du Syndicat des Métallos au refuge Leeds and Grenville Interval House ont conclu un premier contrat de travail, mettant ainsi fin à une grève de deux semaines.

La convention collective a été ratifiée par les membres de la section locale 8327 du Syndicat des Métallos dans le cadre d'un vote en ligne réalisé le 3 mai.

Les 20 employées, tous des femmes, occupent des postes de conseillères et de personnel de première ligne fournissant des services aux résidentes temporaires du refuge, ainsi qu'aux personnes dans la communauté tentant d'échapper à la violence domestique.

Le personnel de Leeds and Grenville Interval House se dit optimiste quant au nouveau contrat de travail et espère qu'il permettra de repartir sur de bonnes bases.

Le contrat de deux ans comprend une augmentation des salaires de 1% par an, conformément au plafond du gouvernement provincial sur les contrats du secteur parapublic, et règlemente les avantages sociaux dans les dispositions de la convention collective.

Les augmentations de salaire seront les premières perçues par le personnel depuis plus de dix ans.

La grève a débuté le 20 avril. Le personnel n'a jamais abandonné ses clients, malgré des informations contraires diffusées dans les médias.

« Nous étions sur site pour nous assurer que des membres de l'équipe de direction étaient sur place, avant d'entamer notre grève légale», déclare Kellie Hare, présidente d'unité de la section locale 8327 des Métallos.

« Nous soutenons de tout cœur les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale. Nous avons hâte de reprendre le travail. Ce contrat nous aide à garder la tête haute», poursuit Kellie Hare.

« Je suis fière de la détermination de ces femmes à faire respecter leurs droits. Avec ce nouveau contrat et la force de notre syndicat, elles ont montré qu'il est possible de se battre pour l'équité au travail», déclare la représentante syndicale Tracy Simpson.

La demande pour les services de refuge a augmenté de 50% en raison d'une hausse préoccupante des violences domestiques depuis le début de la pandémie.

Les travailleuses remercient les membres des autres syndicats, notamment du SCFP et du SEFPO, ainsi que le Conseil du travail de Brockville et du district, qui les ont soutenues durant la grève et les ont épaulées moralement.

Leeds and Grenville Interval House est financé par le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires et d'autres sources communautaires sous forme de dons et de collectes de fonds. Le Syndicat des Métallos représente également d'autres travailleuses et travailleurs d'Interval House dans l'Est de l'Ontario.

Les membres du personnel Leeds and Grenville Interval House ont choisi de joindre les rangs des Métallos en février 2020.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 travailleurs au Canada dans pratiquement tous les secteurs économiques, dont un nombre croissant dans le secteur des soins. Le syndicat représente 850 000 travailleurs au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

