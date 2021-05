Hivemind collabora con Databricks per guidare il valore commerciale con Unified Data Analytics

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hivemind, la versatile piattaforma per la preparazione dei dati che semplifica e sistematizza il lavoro umano dei dati, oggi ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Databricks, l'azienda di intelligenza artificiale (AI) che offre una piattaforma aperta e unificata per l'analitica dei dati e l'AI. Databricks e Hivemind offrono il calcolo complementare automatico e umano, consentendo a mente umana e macchina di lavorare meglio insieme per costruire, preparare e analizzare serie complete di dati.

La piattaforma Unified Data Analytics di Databricks, costruita su una moderna architettura Lakehouse nel cloud, semplifica radicalmente l'infrastruttura dei dati aziendali abbinando i migliori elementi di data warehouse e data lakes.

