Ookla und Mapbox verkünden Partnerschaft im Bereich Geodaten-Netzwerkkonnektivität

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Ookla, das namhafte Unternehmen im Bereich Netzwerkintelligenz, das hinter Speedtest und Downdetector steht, und Mapbox, die führende Kartierungs- und Standort-Cloud-Plattform für Entwickler, gehen eine globale Partnerschaft ein, um bahnbrechende, netzwerkfähige Kartierungslösungen zu entwickeln. Beide Unternehmen werden gemeinsam an Technologien arbeiten, die ihren jeweiligen Kunden einen erheblichen zusätzlichen Nutzen bieten.

Ookla und Mapbox sind einzigartig dafür aufgestellt, die geografische Netzwerkanalyse und konnektivitätsorientierte Kartierungsfunktionen mithilfe ihrer gemeinsamen Fähigkeiten und Expertise zu revolutionieren. Ookla erfasst weltweit täglich Hunderte von Millionen von Messungen der Netzwerkleistung und -qualität über die Speedtest-Plattform. Gleichermaßen ermöglicht Mapbox Entwicklern, Echtzeit-Standortwissen in ihre eigenen Apps einzubauen, die jeden Monat von über 600 Millionen Nutzern aufgerufen werden. Dieses riesige Zielpublikum ermöglicht es Mapbox, dynamisch Karten der Welt zu pflegen, die über das Feedback der Verbraucher ständig aktualisiert werden. Durch die Kombination von Elementen dieser Plattformen wird Geodaten-Intelligenz mit präziser Standortgenauigkeit erzeugt, die die Verfügbarkeit und die Möglichkeiten von Netzwerkverbindungen auf der ganzen Welt aufzeigt.

Ooklas unübertroffene Netzwerkintelligenz wird die Produkte von Mapbox verbessern

Mapbox-Kunden erhalten die Möglichkeit, Funktionen zur Erfassung von Konnektivität zu nutzen, wodurch sich ein grenzenloses Potenzial für anspruchsvolle netzwerkbasierte Angebote eröffnet. Das Navigation SDK von Mapbox und das kürzlich angekündigte Mapbox Dash werden dank der Integration der Netzwerkintelligenz von Ookla auch in Gebieten mit geringer oder gar keiner verfügbaren Netzwerkverbindung funktionieren. Wenn die Speedtest-Technologien aktiviert sind, erhält Mapbox einen Einblick in die voraussichtliche Verbindungsqualität, wodurch eine Routenoptimierung möglich ist und Wegbeschreibungen oder andere relevante Daten vorab geladen werden können, bevor ein Gebiet mit eingeschränkter Netzwerkkapazität angesteuert wird.

So nutzt beispielsweise Straightaway, die marktführende App von Mapbox zur optimalen Planung von Lieferrouten in großem Umfang, das Navigations-SDK von Mapbox, um eine lange Liste von Adressen mit Live-Verkehrsdaten zu verknüpfen, wodurch täglich viele Stunden eingespart werden. Mit der Ergänzung durch die Netzwerkintelligenz von Ookla können die Routen weiter optimiert werden, um die Netzwerkkonnektivität während der Fahrt zu maximieren.

„Die hochauflösenden Netzwerkabdeckungsdaten von Ookla sind eine perfekte Ergänzung für die Mapbox-Standortplattform“, sagte Mapbox-CEO Peter Sirota. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ookla, um die vielen Möglichkeiten zu ergründen, wie wir ihre reichhaltigen Konnektivitätsdaten in unsere APIs, SDKs und Anwendungen einbinden können, um ein sichereres Erlebnis für Fahrer und eine höhere Produktivität für professionelle Kuriere zu bieten – selbst in den abgelegensten Umgebungen.“

Die geografische Expertise und Fähigkeiten von Mapbox stärken die Unternehmenslösungen von Ookla

Das Verständnis und die Optimierung der Netzwerkleistung ist eine der schwierigsten Herausforderungen, denen sich sowohl Betreiber als auch Regulierungsbehörden stellen müssen. Oftmals ist sogar die Kenntnis der Bereiche, in denen ein Netzwerk den Nutzern eine angemessene Konnektivität bietet, eine große Herausforderung. Hier kommen die Unternehmenslösungen von Ookla ins Spiel, die eine ansonsten undurchsichtige Netzwerk-Performance-Landschaft transparent machen und der Branche helfen, das Internet zu analysieren und zu verbessern. Die erstklassige Expertise sowie die Kartierungs- und Geodatenlösungen von Mapbox werden zur Entwicklung innovativer neuer Funktionen in Ookla-Lösungen genutzt. Stellen Sie sich Mapboxs 3D-Kartenfunktionen der nächsten Generation vor, die in die „Cell Analytics“-Ansichten für die gebäudeinterne Netzwerkanalyse integriert sind.

„Mapbox ist die Standortplattform der Wahl für Ookla“, sagt Ookla-Mitbegründer und CEO Doug Suttles. „Unsere Speedtest-Lösungen für Privatkunden und Unternehmen basieren bereits darauf, und wir integrieren Mapbox-Funktionen weiter in fast alle unsere Aktivitäten. Wir sind begeistert, mit einem so konstanten Innovationsträger zusammenzuarbeiten und ihn zu unterstützen, während er weiter in die Bereiche Automotive und Logistik expandiert.“

Mapbox ist außerdem ein wichtiger Partner von Ookla for Good™, einer Initiative, die Organisationen, die sich für die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen einsetzen, ergänzende Erkenntnisse und Expertise zur Verfügung stellt.

Im Laufe ihrer Partnerschaft haben sich beide Unternehmen dazu verpflichtet, den größten Nutzen für Verbraucher und Unternehmen zu erschließen und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an den Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer zu erfüllen. Weitere Details zu den Ergebnissen der Partnerschaft werden veröffentlicht, sobald sie feststehen.

ÜBER OOKLA®

Ookla® ist der weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und Breitbandnetzinformationen, Testanwendungen und zugehörigen Technologien. Speedtest®, die führende Netzwerktestplattform von Ookla, erfasst täglich Hunderte von Millionen von Messungen zur Leistungsfähigkeit und Qualität von Netzwerken auf der ganzen Welt.

Betreiber, Unternehmen und Behörden setzen gleichermaßen auf Ookla, wenn es um unübertroffene und sofortige Informationen über den Zustand von Netzwerken und Online-Diensten geht. Zum Portfolio der Unternehmenslösungen von Ookla gehört auch Downdetector®, das Echtzeit-Analysen von Statuszuständen und Ausfällen in Branchen wie Netzwerkdienstleistungen, Finanzen und Gaming bietet.

Ookla ist Teil von Ziff Davis, einer Tochtergesellschaft von J2 Global, Inc. (NASDAQ: JCOM) und führendes globales Unternehmen für digitale Medien mit folgenden drei Kerngeschäftsfeldern: Technologie, Gaming und Shopping. Der Hauptsitz von Ookla befindet sich in Seattle, WA, mit weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ookla.com.

ÜBER MAPBOX®

Mapbox® ermöglicht die Standortbestimmung für alle wichtigen Branchen. Millionen von Hardware- und Softwareentwicklern nutzen Mapbox, um Live-Standortinformationen einschließlich Karten, Navigations- und Suchdiensten in mobile Anwendungen, Logistiksysteme und die Navigation im Auto einzubinden.

Die KI-gestützte Datenpipeline von Mapbox verarbeitet täglich über 300 Millionen Meilen an anonymisierten und aggregierten Live-Straßentelemetriedaten und ermöglicht es Mapbox, die Karten überall auf der Welt laufend zu aktualisieren.

Mapbox wurde 2010 in einer Garage in Washington, D.C. gegründet und hat mittlerweile mehr als 600 Millionen monatlich aktive Nutzer, die die Karten von Mapbox nutzen, ein globales Team von mehr als 500 Mitarbeitern und wird von Branchenführern wie General Motors, BMW, Porsche, Ford, Instacart, Adobe, CNN, IBM, Strava, The New York Times, Snapchat, Porsche, Square, The Weather Channel, Lonely Planet, Mastercard, The United Nations, Tableau, Land Rover und Microsoft Power BI eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mapbox.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.