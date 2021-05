LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Hivemind, het veelzijdige datavoorbereiding platform dat het werk met menselijke data stroomlijnt en systematiseert, heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap aangaat met Databricks, het data- en AI-bedrijf dat een open en uniform platform biedt voor data-analyse en AI. Databricks en Hivemind bieden complementaire, geparallelliseerde computer- en menselijke computing, waardoor de geest en de machine beter kunnen samenwerken om datasets end-to-end te bouwen, voor te bereiden en te analyseren.

Het Unified Data Analytics Platform van Databricks, gebouwd op een moderne Lakehouse-architectuur in de cloud, vereenvoudigt de data-infrastructuur van ondernemingen radicaal door de beste elementen van datawarehouses en datameren te combineren. Het maakt grootschalige data-engineering, collaboratieve datawetenschap, machine learning over de volledige levenscyclus en bedrijfsanalyses mogelijk. Klanten profiteren ook van gegevensbeveiliging, compliance en lagere DevOps-kosten. Dit alles betekent dat organisaties eindelijk AI kunnen toepassen op hun data en disruptieve innovaties op de markt kunnen brengen.

