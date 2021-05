Privitar lance une plateforme d’approvisionnement moderne pour fournir un accès en libre-service à des données dé-identifiées

Learn how Privitar enables data consumers to easily find datasets for use in analytics and data science, and why it matters to leading organizations like HSBC, ABN AMRO, and Discovery.

Learn how Privitar empowers data owners and guardians to curate and control access to datasets in a scalable way, and why it matters to leading organizations like HSBC, ABN AMRO, and Discovery.

Privitar leads the way in modern data provisioning, helping global organizations across industries use 100% of their data, safely.

Privitar leads the way in modern data provisioning, helping global organizations across industries use 100% of their data, safely.

LONDRES & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Alors que les organisations du monde entier cherchent de plus en plus à permettre un accès fluide aux données pour obtenir le maximum d’informations commerciales, le leader de la confidentialité des données, Privitar, a annoncé aujourd'hui le lancement d’une nouvelle plateforme d’approvisionnement de données qui rend les données en libre-service accessibles aux consommateurs de données en toute sécurité et à grande échelle. La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar optimise l’utilité des données grâce à ses fonctionnalités de confidentialité des données à la pointe du marché et fournit un nouveau mode d’échange des données, des accélérateurs de conformité et des modèles dynamiques pour permettre le partage sécurisé des données.

« Depuis la fondation de Privitar en 2014, nous avons aidé de nombreuses entreprises leaders à adopter des stratégies sécurisées d’analyse de données et à mettre en place la confidentialité dès la conception afin de s’assurer que leurs données sensibles sont convenablement protégées », explique Jason du Preez, PDG et co-fondateur de Privitar. « Pendant ce laps de temps, nous avons aussi remarqué un désir croissant de la part des entreprises d'utiliser un plus grand volume de leurs données pour l'innovation. L’accès en libre-service et fluide est au cœur de l’approvisionnement moderne des données. La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar donne aux entreprises le pouvoir d’utiliser en toute sécurité 100 % de leurs données. »

La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar se fonde sur la position de la société en tant que leader dans la confidentialité des données pour créer une solution complète qui prend en charge l’intégralité du processus d’approvisionnement de données en y intégrant la confidentialité. Au cœur de la plateforme d’approvisionnement de données de Privitar, on retrouve un mode d’échange de données qui offre aux utilisateurs finaux, notamment les consommateurs de données et les analystes de données, un accès libre-service à des ensembles de données protégés et un partage sécurisé via des marketplaces de données publics comme AWS et Snowflake. Elle s’intègre aux plateformes de gouvernance des données et aux catalogues de données comme Collibra, ainsi qu’aux plateformes d'intelligence de données comme BigID. La plateforme, qui constitue une base de confiance pour les écosystèmes DataOps, s'appuie sur des technologies de pointe en matière d'amélioration de la confidentialité, ainsi que sur des capacités de gouvernance et de conformité pour permettre un accès étendu à la richesse des données sans compromettre leur sécurité.

Beaucoup des informations les plus utiles et pertinentes dont disposent les entreprises dérivent de l’analyse de données sensibles. La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar permet aux analystes et aux Data Scientists de trouver, de comprendre et de partager des ensembles de données utiles. La plateforme s’intègre aux sources de métadonnées existantes et permet aux utilisateurs de collaborer pour affiner le contenu et demander de nouvelles données. La protection des données est assurée par une couche de métadonnées complète qui contextualise les ensembles de données et permet l’application automatisée de la confidentialité grâce à un ensemble de relations intuitives basées sur un vocabulaire contrôlé et des normes de gouvernance. En maximisant l'utilité des données et en développant leur accès sécurisé, les entreprises peuvent améliorer les informations pour prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, améliorer l'analyse de la segmentation des ventes et du marketing, améliorer les modèles de recherche grâce au partage des données, permettre les technologies de migration vers le Cloud et même lancer des initiatives de monétisation des données.

La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar est également dotée d'accélérateurs de conformité afin de permettre aux clients de rester à jour avec les meilleures pratiques et évolutions des exigences réglementaires telles que le HIPAA, le RGPD et le CPRA. Les accélérateurs comprennent des exemples et des workflows qui tirent parti de la forte expertise de Privitar et de son vaste réseau mondial avec les organismes de normalisation, les leaders d'opinion et ses clients. En outre, les nouveaux modèles de d’accès dynamique, intégrés au contrôle d'accès et couplés aux techniques de confidentialité existantes de Privitar, permettent de créer une politique unique qui peut être déployée pour prendre en charge les modèles d'approvisionnement à la fois statiques et dynamiques sans nécessiter de copies.

« Ces innovations sont une évolution naturelle de notre plateforme, et seul Privitar possède la bonne combinaison de technologies et d'expertise pour lancer la révolution de l’approvisionnement moderne des données », affirme Steve Totman, Chief Product Officer chez Privitar. « La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar est la seule solution qui optimise le processus d’approvisionnement des données complet et de bout en bout dans le cadre d'un écosystème DataOps moderne, orchestrant la collaboration entre les différents acteurs, y compris les propriétaires des données, les consommateurs des données et les gardiens des données, fournissant des données sûres en une fraction du temps qu'il faut aujourd'hui. Le produit a été conçu avec la contribution de plusieurs praticiens en activité qui sont chargés d'analyser les données et de les rendre accessibles à leur entreprise de manière sûre et conforme. Notre solution répond donc intuitivement aux modèles d'utilisation d'approvisionnement des entreprises et crée une efficacité maximale pour nos clients. »

Ce que les clients et analystes Privitar en disent

La plateforme d’approvisionnement de données de Privitar a reçu un important soutien initial de la part des clients comme des analystes :

« Nous voyons une réelle synergie entre nos objectifs et ce que Privitar fait pour moderniser l'approvisionnement de données. ABN AMRO croit au concept des marketplaces de données et à la possibilité de rendre d'énormes volumes de données disponibles pour tout consommateur concerné, au sein de la banque. Nous voulions rendre les données facilement trouvables et accessibles depuis un portail en libre-service, mais qu’elles soient publiées d’une manière qui respecte les exigences réglementaires partout où nous sommes établis. L'objectif est de fournir des données instantanément, avec des protections appropriées, aux personnes qui en ont besoin. »

Marcel Kramer, Directeur de l’ingénierie des données chez ABN AMRO

« La capacité de Privitar à fournir des données en toute sécurité là où nous en avons besoin, tout en protégeant les données sensibles permet aux entreprises d’utiliser en toute confiance des produits de données sûrs et réutilisables pour obtenir de la valeur ajoutée, tout en restant conforme aux lois relatives à la confidentialité. »

Mike Ferguson, Analyste indépendant et Intelligent Business Strategies

Un programme bêta privé pour la plateforme d’approvisionnement de données de Privitar sera lancé cet été, avec une disponibilité générale prévue fin 2021. Pour en savoir plus sur la plateforme d’approvisionnement de données de Privitar ou pour vous inscrire pour un accès anticipé, rendez-vous sur privitar.com/early-access-sign-up.

À propos de Privitar

Privitar est le leader de l’approvisionnement moderne des données et donne aux entreprises le pouvoir d’optimiser la valeur de leur activité en utilisant des données en toute sécurité, rapidement et à grande échelle. Nous rendons les données hautement accessibles grâce à l’utilisation de technologies d’amélioration de la confidentialité, pour que les entreprises puissent optimiser les résultats de leur activité et de leurs clients. Seul Privitar dispose de la bonne combinaison de technologies et d’expertise pour créer un écosystème d’approvisionnement de données sûr afin de permettre aux clients de partager des données et d’accéder à de nouvelles informations sur les données tout en préservant leur sécurité et en restant conforme.

Fondé en 2014, Privitar a son siège social à Londres, et dispose d'un siège social régional à Boston et de bureaux dans d’autres villes d’Europe et des États-Unis. Pour plus d’informations, consultez le site www.privitar.com.