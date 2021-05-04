Elliptic Labs与Cirrus Logic合作，为个人电脑、笔记本电脑和智能手机用户打造下一代极致体验

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --全球AI软件公司和虚拟智能传感器领导者Elliptic Labs（EuroNext增长：ELABS.OL）与打造低功耗、高性能、高精度混合信号处理解决方案的领导者Cirrus Logic，Inc.（NASD：CRUS）达成合作。此次合作将为Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台提供认证和优化，使其更好地为智能手机、个人电脑/笔记本电脑和物联网客户服务。

Elliptic Labs的虚拟智能传感器为下一代智能设备打造诸如接近感应、存在检测以及3D无接触手势交互等全新的用户体验。这些虚拟智能传感器可使客户设计出由Cirrus音频增强功放技术驱动的下一代智能设备。

Elliptic Labs的纯软件AI虚拟智能传感器交互平台利用设备现有的麦克风和扬声器来生成超声信号，并将其转换为具有存在检测和无接触手势交互等功能的虚拟传感器。这些功能被用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等应用中，把自动锁屏和直观控制功能提供给播放音乐和视频的用户，保证设备的安全性能。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士解释说：“AI虚拟智能传感器交互平台推动了我们与Cirrus Logic的团队合作，同时为双方开辟了许多新的市场机会。诸如存在检测、无接触手势交互等极致的全新用户体验，将使下一代设备更智能，与Cirrus合作将加快为客户带来这些功能的进程，同时降低成本和能耗。”

有关Cirrus Logic智能功放更多合作细节，可访问 www.cirrus.com.

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。