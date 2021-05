Game Carnival, le célèbre événement de l’industrie du jeu vidéo virtuel de Xsolla, fait son retour les 11 et 12 mai 2021

Join Game Carnival for networking, expert speaking sessions, and 1:1 meeting. Register for free today. https://gamecarnivalevent.com/

Join Game Carnival for networking, expert speaking sessions, and 1:1 meeting. Register for free today. https://gamecarnivalevent.com/

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, la société de commerce de jeu vidéo qui, grâce à ses logiciels Transaction Engine et Business Engine, aide les développeurs et les éditeurs à commercialiser, vendre, connecter et optimiser leurs jeux dans le monde entier, organise, les 11 et 12 mai 2021, un Game Carnival d’un nouveau genre. L’événement innovant de l’industrie du jeu virtuel qui a, en 2020, accueilli des milliers de participants, plus de 220 exposants et plus de 5000 réunions, va offrir une nouvelle expérience immersive, des fonctionnalités de réseautage mises à jour, deux scènes où auront lieu des présentations par des dizaines d’experts de l’industrie ainsi que des espaces de rencontres en tête-à-tête. Razer, Sega et bien d’autres sponsors offriront des cadeaux que quelques chanceux inscrits et participants pourront gagner avant et pendant l’événement (https://gamecarnivalevent.com/).

« Xsolla soutient les événements numériques, tels que Game Carnival, dans le cadre de notre constant engagement à aider les développeurs de jeux à se connecter, à apprendre et à partager avec d’autres professionnels du secteur », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Inspirés par le succès et les leçons tirées des événements de l’année dernière, nous proposons un Game Carnival entièrement repensé pour offrir encore plus de valeur aux développeurs et éditeurs de jeux indépendants, et à tous les participants de l’industrie. »

L’univers virtuel de Game Carnival 2021 se déploie dans le riche environnement de plateforme GenXP. L’expérience immersive offre une gamme de fonctionnalités qui facilitent la formation et les contacts au sein de l’industrie, notamment :

Joignez et quittez à tout moment des réunions privées programmées ou à la demande. Interagissez avec vos clients ou amis dans un cadre sécurisé et privé

Prises de parole et présentations dynamiques animées par des experts de l’industrie s’exprimant sur une gamme de sujets

Utilisez des avatars interactifs pour personnaliser votre apparence et votre expérience

Partagez et collectez des coordonnées, directement dans votre boîte de réception en un clic

Tirez parti des fonctions multiplateforme pour accéder aisément aux événements à partir d’un navigateur Web

Streaming en direct depuis les plateformes sociales

« Xsolla reste fidèle à sa mission d’innover et de proposer de nouvelles façons de faire progresser le commerce des jeux vidéo », a déclaré Vince McMullin, PDG de GenXP. « Ils ont été un partenaire formidable avec lequel collaborer alors que nous tirons parti de la plateforme GenXP pour améliorer Game Carnival 2021, et hisser les technologies d’événements virtuels vers de nouveaux sommets en termes de performance, d’accessibilité et d’inclusivité. »

Pour plus d’informations sur Game Carnival et une liste complète des exposants, visitez https://gamecarnivalevent.social/press.

À propos de Xsolla :

Xsolla est la société de commerce de jeu vidéo qui, grâce à ses moteurs Transaction Engine et Business Engine, aide les développeurs et les éditeurs à commercialiser, vendre, se connecter et optimiser leurs jeux dans le monde entier. Au service exclusif de l’industrie du jeu vidéo, le moteur Transaction Engine de Xsolla alimente la suite complète d’outils basés sur le cloud, pour promouvoir et monétiser les projets, tandis que le moteur Business Engine de Xsolla fournit aux clients une feuille de route qui leur permet de maximiser ces outils et rejoindre des partenariats du secteur pour développer leurs activités. Les deux fonctionnent parfaitement ensemble pour les entreprises de toutes tailles, des développeurs indépendants aux entreprises fermement établies, pour résoudre les complexités en termes de distribution, de marketing et de monétisation, afin d’augmenter l’audience, les ventes et les revenus des clients. Depuis son siège à Los Angeles et ses bureaux dans le monde entier, Xsolla opère en tant que négociant et vendeur officiel pour des entités de premier plan liées au jeu, comme Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games et KRAFTON. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xsolla.com.

À propos de GenXP :

GenXP est une filiale de TurboPlay Corporation, pionnier des technologies de marché numérique évolutives. Basée au Nouveau-Brunswick, au Canada, GenXP exploite ces technologies pour générer des expériences virtuelles adaptées au nouveau [pas] normal, et au-delà. Grâce à un travail acharné et à l’innovation, nous repoussons les limites des possibilités technologiques pour façonner de nouvelles réalités, en créant des souvenirs engageants, sociaux et expérientiels. Notre plateforme et nos services d’événements virtuels permettent à nos clients d’enthousiasmer leur public, leurs fans, leurs collègues et leurs clients de manière pratiquement illimitée. Dites hello@genxp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.